पीएम मोदी के जन्मदिन को राहुल गांधी और अखिलेश यादव ने ऐसे बनाया खास

प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी आज 75 साल के हो गए है। पीएम के जन्मदिन के मौके पर भारतीय जनता पार्टी और उसके समर्थक देशभर में जश्न मना रहे है। बीजेपी देश के कई हिस्सों में सेवा पखवाड़ा का आयोजन कर रही है, जिसके तहत लोगों को खाना खिलाया जा रहा है और उपहार बांटे जा रहे है। भाजपा नेताओं ने सोशल मीडिया के जरिए भी पीएम को उनके जन्मदिन की बधाई दी है। भाजपा नेताओं के साथ साथ कुछ ऐसे विपक्षी नेता भी है जिन्होंने पीएम को जन्मदिन की शुभकामनाएं देते हुए उनके अच्छे स्वास्थ्य और एक सुखद वर्ष की कामना की है। कांग्रेस नेता राहुल गांधी ने पीएम को जन्मदिन की बधाई देकर उनकी लंबी उम्र की कामना की है। राहुल ने एक्स पर पोस्ट शेयर कर पीएम बर्थडे विश किया। राहुल ने लिखा, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी को जन्मदिन की हार्दिक शुभकामनाएँ और अच्छे स्वास्थ्य की कामना। समाजवादी पार्टी के नेता अखिलेश यादव ने भी एक्स पर पोस्ट शेयर कर पीएम मोदी को जन्मदिन की बधाई दी। अखिलेश ने लिखा, प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी जी को जन्मदिन की हार्दिक बधाई, उनके स्वस्थ, सार्थक, सामंजस्यपूर्ण, समावेशी और सकारात्मक जीवन के लिए शुभकामनाएं।