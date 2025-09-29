I Love Muhammad Controversy : हंगामा, लाठीचार्ज और भारी तनाव, यूपी के बाद महाराष्ट्र के इस शहर में बवाल

महाराष्ट्र के अहिल्यानगर के मालीवाड़ा इलाके में सोमवार को उस वक्त माहौल तनावपूर्ण हो गए, जब सड़क किनारे बनी एक रंगोली पर किसी ने ‘I Love Muhammad’ लिख दिया। इसका वीडियो सोमवार सुबह सोशल मीडिया पर वायरल होते ही माहौल बिगड़ने लगा। स्थानीय मुस्लिम युवकों ने विरोध जताते हुए अहिल्यानगर-संभाजी हाईवे जाम कर दिया। हालात काबू से बाहर होता देख पुलिस को लाठीचार्ज करना पड़ा और सड़क खाली कराई गई। रिपोर्ट्स के मुताबिक, अहिल्यानगर शहर के मालीवाड़ा इलाके में कथित तौर पर मुस्लिम धर्मगुरु का नाम सड़क पर लिखकर अपमानित किए जाने के आरोप के बाद तनाव फैल गया। स्थानीय लोगों ने पास के पुलिस स्टेशन में शिकायत दर्ज कराई, जिसके बाद दो लोगों के खिलाफ एफआईआर दर्ज की गई और रंगोली बनाने के आरोप में एक व्यक्ति को गिरफ्तार किया गया। हालांकि, प्रदर्शनकारी नहीं माने और तोफखाना थाना क्षेत्र के कोटला में प्रदर्शन शुरू कर दिया।