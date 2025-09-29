Patrika LogoSwitch to English

I Love Muhammad Controversy : हंगामा, लाठीचार्ज और भारी तनाव, यूपी के बाद महाराष्ट्र के इस शहर में बवाल

सोमवार सुबह करीब 7 बजे कानूनी कार्रवाई की मांग करते हुए सैकड़ों प्रदर्शनकारी सड़कों पर उतर आए और अहिल्यानगर-छत्रपति संभाजीनगर राजमार्ग ब्लॉक कर दिया। जब पुलिस ने भीड़ को शांत करने की कोशिश की, तो पथराव शुरू हो गया। इसके बाद प्रदर्शनकारियों को तितर-बितर करने के लिए पुलिस को हल्का लाठीचार्ज करना पड़ा। अधि

भारत

image

Darsh Sharma

Sep 29, 2025

महाराष्ट्र के अहिल्यानगर के मालीवाड़ा इलाके में सोमवार को उस वक्त माहौल तनावपूर्ण हो गए, जब सड़क किनारे बनी एक रंगोली पर किसी ने ‘I Love Muhammad’ लिख दिया। इसका वीडियो सोमवार सुबह सोशल मीडिया पर वायरल होते ही माहौल बिगड़ने लगा। स्थानीय मुस्लिम युवकों ने विरोध जताते हुए अहिल्यानगर-संभाजी हाईवे जाम कर दिया। हालात काबू से बाहर होता देख पुलिस को लाठीचार्ज करना पड़ा और सड़क खाली कराई गई। रिपोर्ट्स के मुताबिक, अहिल्यानगर शहर के मालीवाड़ा इलाके में कथित तौर पर मुस्लिम धर्मगुरु का नाम सड़क पर लिखकर अपमानित किए जाने के आरोप के बाद तनाव फैल गया। स्थानीय लोगों ने पास के पुलिस स्टेशन में शिकायत दर्ज कराई, जिसके बाद दो लोगों के खिलाफ एफआईआर दर्ज की गई और रंगोली बनाने के आरोप में एक व्यक्ति को गिरफ्तार किया गया। हालांकि, प्रदर्शनकारी नहीं माने और तोफखाना थाना क्षेत्र के कोटला में प्रदर्शन शुरू कर दिया।

Published on:

29 Sept 2025 10:45 pm

I Love Muhammad Controversy : हंगामा, लाठीचार्ज और भारी तनाव, यूपी के बाद महाराष्ट्र के इस शहर में बवाल

