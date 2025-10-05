जब शहीद भाई की जगह बटालियन आई, जवानों ने उठाई बहन की डोली

शहीद आशीष कुमार(Ashish Kumar) ने देश के लिए अपने प्राण न्योछावर कर दिए…लेकिन उनकी बहन की विदाई के मौके पर उनकी पूरी बटालियन(Indian Army) एक ऐसा भावुक पल लेकर आई जिसे देखकर हर किसी की आंखें नम हो गईं….यह वीडियो उस जज़्बे और रिश्ते की कहानी है जो देशभक्ति और परिवार के बीच सेतु बनाता है…यहां विवाह समारोह में विदाई थी उस बहन की, जिसका फौजी भाई अब इस दुनिया में नहीं है…दरअसल हिमाचल प्रदेश के सिरमौर जिले के भरली गांव के शहीद आशीष कुमार की बहन आराधना की शादी में सेना के जवानों ने भाई की कमी महसूस नहीं होने दी…