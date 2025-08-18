Patrika LogoSwitch to English

ताजा खबरें

राज्य

मौसम

TAFE MF Logo

बिहार चुनाव 2025

कुलिश जन्मशती वर्ष

पत्रिका स्पेशल

राष्ट्रीय

मनोरंजन

ज्योतिष

स्वास्थ्य

खेल

धर्म

राजनीति

विश्व

OTT

शिक्षा

ओपिनियन

ऑटो

टेक

गैजेट

लाइफस्टाइल

ब्यूटी

महिला

बिजनेस

क्राइम

जॉब्स

शॉर्ट्स
शॉर्ट्स
वेब स्टोरीज
वेब स्टोरीज
ई-पेपर

ई-पेपर

मेरी खबर

मेरी खबर

शॉर्ट्स

शॉर्ट्स

ई-पेपर

ई-पेपर

नई दिल्ली

इन सामानों के और बढ़ेंगे दाम, जानिए नए टैक्स स्लैब्स के फायदे…

भारत सरकार ने जीएसटी यानी वस्तु एवं सेवा कर को लेकर एक बड़ा बदलाव प्रस्तावित किया गया है। केंद्र सरकार ने जीएसटी प्रणाली को सरल और अधिक व्यावहारिक बनाने के लिए एक नई दो-स्तरीय संरचना का सुझाव दिया है।

नई दिल्ली

Pankaj Meghwal

Aug 18, 2025

भारत सरकार ने जीएसटी यानी वस्तु एवं सेवा कर को लेकर एक बड़ा बदलाव प्रस्तावित किया गया है। केंद्र सरकार ने जीएसटी प्रणाली को सरल और अधिक व्यावहारिक बनाने के लिए एक नई दो-स्तरीय संरचना का सुझाव दिया है। मौजूदा चार स्लैब — 5%, 12%, 18% और 28% — को हटाकर अब केवल दो मुख्य 5% और 18% स्लैब रखने का प्रस्ताव है। इसके अलावा कुछ गिने-चुने उत्पादों पर 40% की विशेष दर का प्रस्ताव भी दिया गया है। 20 और 21 अगस्त को नई दिल्ली में आयोजित दो दिवसीय बैठक में राज्यों के वित्त मंत्रियों के एक समूह के सामने इस प्रस्ताव को रखा जाएगा। इस समूह की अध्यक्षता बिहार के उपमुख्यमंत्री सम्राट चौधरी कर रहे हैं। अन्य सदस्यों में उत्तर प्रदेश, राजस्थान, पश्चिम बंगाल, कर्नाटक और केरल के मंत्री शामिल हैं।

प्रस्ताव के अनुसार, नई GST टैक्स स्लैब से कई फायदे हो सकते हैं, जो आम लोगों, व्यापारियों और पूरी अर्थव्यवस्था के लिए अच्छे हैं। नए नियमों से 12% और 28% के स्लैब हटाए जाएंगे। 12% वाली ज़्यादातर चीजें 5% के स्लैब में और 28% वाली ज़्यादातर चीजें 18% के स्लैब में आ जाएंगी। इससे एसी, टीवी, फ्रिज और वॉशिंग मशीन जैसे सामान सस्ते हो सकते हैं। जब चीजें सस्ती होंगी, तो लोग ज़्यादा खरीदेंगे, जिससे बाज़ार में पैसा आएगा। टैक्स स्लैब कम होने से कारोबारियों के लिए नियमों को समझना और उन्हें मानना आसान हो जाएगा। सरल टैक्स सिस्टम से नए निवेशक देश में पैसा लगाने के लिए प्रेरित होंगे, जिससे अर्थव्यवस्था बढ़ेगी। भले ही कुछ चीजों पर टैक्स कम होगा, लेकिन लोगों की खरीदारी बढ़ने से सरकार की कमाई भी बढ़ सकती है। जब बाज़ार में मांग बढ़ेगी, तो नए रोजगार के मौके भी बनेंगे। सरकार तंबाकू और बीयर जैसी हानिकारक चीजों पर 40% का नया और ज़्यादा टैक्स स्लैब लाने पर भी विचार कर रही है। इन बदलावों को दिवाली से पहले लागू करने की कोशिश है, ताकि लोगों को इसका सीधा फायदा मिल सके।

बता दें कि इस प्रस्ताव के पीछे मुख्य विचार यह है कि मध्यम वर्ग, सूक्ष्म, लघु और मध्यम उद्यमों (MSMEs) और कृषि क्षेत्र पर कर बोझ को कम किया जाए। इस नए ढांचे से टैक्स प्रणाली ज्यादा सरल बनेगी और उपभोक्ताओं को भी राहत मिल सकती है। हालांकि केंद्र सरकार इस मंत्री समूह की सदस्य नहीं है, फिर भी वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण इस बैठक को संबोधित करेंगी। इससे राज्य सरकारों को केंद्र की सोच और इस प्रस्ताव के पीछे के उद्देश्य को समझने में मदद मिलेगी। अगर राज्यों के मंत्री इस प्रस्ताव पर सहमति जताते हैं, तो इसे जीएसटी काउंसिल की अगली बैठक में रखा जाएगा, जिसकी अध्यक्षता खुद वित्त मंत्री करती हैं और इसमें सभी राज्यों और केंद्र शासित प्रदेशों के वित्त मंत्री शामिल होते हैं। इस प्रकार, यह जीएसटी संरचना में अब तक का सबसे बड़ा बदलाव हो सकता है, जिसका असर हर उपभोक्ता, व्यापारी और उद्योग पर पड़ेगा।

खबर शेयर करें:

संबंधित विषय:

जीएसटी के 1 साल

जीएसटी

जीएसटी बिल

Income Tax Slab Rates 2020

वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण

Published on:

18 Aug 2025 10:07 pm

Hindi News / Delhi / New Delhi / इन सामानों के और बढ़ेंगे दाम, जानिए नए टैक्स स्लैब्स के फायदे…

बड़ी खबरें

View All

नई दिल्ली

दिल्ली न्यूज़

सावधान! खतरे के निशान को पार कर गई यमुना, बाढ़ के चलते निचले इलाके खाली करने के आदेश

Yamuna river flood heavy rain warning in Delhi NCR order to evacuate low lying areas in Delhi
नई दिल्ली

अंसल बंधुओं से मिले 60 करोड़ कहां गए…सुप्रीम कोर्ट के सवाल का दिल्ली सरकार ने दिया ये जवाब

Supreme Court asks Delhi government account fines collected from Ansal brothers in uphaar cinema fire accident
नई दिल्ली

CP Radhakrishnan Education: कॉलेज चैंपियन से उपराष्ट्रपति पद तक, जानिए सीपी राधाकृष्णन की पढ़ाई और करियर

CP Radhakrishnan
शिक्षा

Bomb Threats: दिल्ली में अचानक खाली कराए गए नामी स्कूल, तीन स्कूलों में बम की सूचना से मचा हड़कंप

Delhi Public School Shriram World School and Modern Convent School again received bomb threats police conducted search
नई दिल्ली

चौकी से निकली 25 साल की महिला दरोगा की 20 मिनट में मौत, सिपाही ने लगाया आपत्तिजनक स्टेटस

Woman Sub inspector Richa Sharma died in accident Uproar on constable Sohail Khan video in Ghaziabad Crime
नई दिल्ली
Play Store

DOWNLOAD ON

Play Store

App Store

DOWNLOAD ON

App Store

TwitterFacebookInstagramTelegramYoutube
Patrika Site Logo

Trending Topics

Asia Cup 2025

PM Modi

Bihar Elections 2025

Top Categories

राष्ट्रीय

मनोरंजन

स्वास्थ्य

राजस्थान

मध्य प्रदेश

Legal

Grievance Policy

This website follows the DNPA’s code of conduct

Statutory provisions on reporting (sexual offenses)

Privacy Policy

About Us

Code of Conduct

RSS

Copyright © 2025 Patrika Group. All Rights Reserved.