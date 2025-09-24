सीएम भजनलाल शर्मा बोले, राजस्थान बनेगा दुनियां के युवाओं के लिए एविएशन की पाठशाला

भीलवाड़ा। मुख्यमंत्री भजनलाल शर्मा ने कहा कि राजस्थान ना केवल अपने युवाओं को पायलट बनाएगा बल्कि दुनिया भर के युवाओं के लिए एविएशन की पाठशाला बनेगा। यहां से निकले पायलट केवल विमान नहीं उड़ाएंगे बल्कि भारत को एविएशन की नई ऊंचाइयों तक पहुंचाएंगे। शर्मा ने मंगलवार को यह बात हमीरगढ़ में ड़यूंस एविएशन एकडेमी के फ्लाइंग क्लब का उद़्घाटन करते हुए कही। कार्यक्रम में भीलवाड़ा व चित्तौड़गढ़ जिले के भाजपा नेता व संगठन पदाधिकारी शामिल हुए।

शर्मा ने कहा कि यहां एक एकडमी का उद्घाटन नहीं हो रहा है बल्कि भारत की आत्म निर्भरता के संकल्प में राजस्थान का नाम दर्ज हो रहा है। उन्होंने कहा कि राज्य सरकार ने राइजिंग राजस्थान अभियान के तहत ही एकडेमी के लिए हमीरगढ़ हवाई पट्टी भूमि उपलब्ध कराई गई थी। राज्य दिनों दिन एविएशन के क्षेत्र में नई उंचाइयां छू रहा है। कोटा का एयरपोर्ट राजस्थान बल्कि मध्य भारत का गेटवे बनेगा।

उदयपुर एयरपोर्ट का भी विस्तार होगा। उन्होंने पूर्व राष्ट्रपति एपीजी कलाम को याद करते हुए युवाओं का आह्वान किया कि सपने वे नहीं जो हम सोते वक्त देखते हैं, सपने वह हैं जो हमें सोने नहीं देते। उन्होंने कहा कि यह कॅरियर का विकल्प नहीं वरन राष्ट्र निर्माण में प्रत्यक्ष योगदान का अवसर है। उन्होंने कहा कि किशनगढ़ एयरपोर्ट शुरू हो चुका है। हमीरगढ़ भी शुरू होने वाला है। आने वाले समय में सीकर, चुरू, झुंझुनूं, जालौर व झालावाड़ में भी स्टेशन जल्द शुरू होने हैं।

शर्मा ने कहा कि हम नौ नए ग्रीन फील्ड भी बनाने जा रहे हैं। इससे राजस्थान में एयर दूरी कम होगी, औद़योगिक विकास बढ़ेगा और रोजगार के अवसर खुलेंगे। शर्मा ने कहा कि हमीरगढ़ हवाई पट्टी राजस्थान के लिए उपयोगी है, आगामी दिनों में इसका और विस्तार होगा।

हमीरगढ़ हवाई पट्टी पर मंगलवार दोपहर ड़यूस एविएशन एकडेमी के फ्लाइंग क्लब का उद़्घाटन मुख्यमंत्री भजनलाल शर्मा ने किया। इसके साथ ही पायलट बनने के लिए युवाओं की प्रशिक्षण उड़ान शुरू हो गई। यहां पहले चरण में देश के लिए अस्सी पायलट तैयार होंगे। ड़यूस एविएशन एकाडेमी के फ्लाइंग क्लब निदेशक नवनीत अग्रवाल प्रशिक्षण की कमान संभाल रहे है।

कार्यक्रम के दौरान उप मुख्यमंत्री प्रेमचंद बैरवा, सहकारिता मंत्री गौतम दक, सांसद दामोदर अग्रवाल के साथ ही भीलवाड़ा व चित्तौड़गढ़ जिले के विधायक व भाजपा संगठन के पदाधिकारी मौजूद थे।