Patrika LogoSwitch to English

ताजा खबरें

राज्य

मौसम

TAFE MF Logo

एशिया कप 2025

बिहार चुनाव 2025

कुलिश जन्मशती वर्ष

पत्रिका स्पेशल

राष्ट्रीय

मनोरंजन

ज्योतिष

स्वास्थ्य

खेल

धर्म

राजनीति

विश्व

OTT

शिक्षा

ओपिनियन

ऑटो

टेक

गैजेट

लाइफस्टाइल

ब्यूटी

महिला

बिजनेस

क्राइम

जॉब्स

शॉर्ट्स
शॉर्ट्स
वीडियोज़
वीडियोज़
वेब स्टोरीज
वेब स्टोरीज
ई-पेपर

ई-पेपर

मेरी खबर

मेरी खबर

शॉर्ट्स

शॉर्ट्स

ई-पेपर

ई-पेपर

समाचार

सीएम भजनलाल शर्मा बोले, राजस्थान बनेगा दुनियां के युवाओं के लिए एविएशन की पाठशाला

मुख्यमंत्री भजनलाल शर्मा ने कहा कि राजस्थान ना केवल अपने युवाओं को पायलट बनाएगा बल्कि दुनिया भर के युवाओं के लिए एविएशन की पाठशाला बनेगा। शर्मा ने यह बात हमीरगढ़ में ड़यूंस एविएशन एकडेमी के फ्लाइंग क्लब का उद़्घाटन करते हुए कही। कार्यक्रम में भीलवाड़ा व चित्तौड़गढ़ जिले के भाजपा नेता व संगठन पदाधिकारी शामिल हुए।

भीलवाड़ा

Narendra Kumar Verma

cm bhajan lal sharma in hameergarth air strip bhl

Sep 24, 2025

भीलवाड़ा। मुख्यमंत्री भजनलाल शर्मा ने कहा कि राजस्थान ना केवल अपने युवाओं को पायलट बनाएगा बल्कि दुनिया भर के युवाओं के लिए एविएशन की पाठशाला बनेगा। यहां से निकले पायलट केवल विमान नहीं उड़ाएंगे बल्कि भारत को एविएशन की नई ऊंचाइयों तक पहुंचाएंगे। शर्मा ने मंगलवार को यह बात हमीरगढ़ में ड़यूंस एविएशन एकडेमी के फ्लाइंग क्लब का उद़्घाटन करते हुए कही। कार्यक्रम में भीलवाड़ा व चित्तौड़गढ़ जिले के भाजपा नेता व संगठन पदाधिकारी शामिल हुए।

शर्मा ने कहा कि यहां एक एकडमी का उद्घाटन नहीं हो रहा है बल्कि भारत की आत्म निर्भरता के संकल्प में राजस्थान का नाम दर्ज हो रहा है। उन्होंने कहा कि राज्य सरकार ने राइजिंग राजस्थान अभियान के तहत ही एकडेमी के लिए हमीरगढ़ हवाई पट्टी भूमि उपलब्ध कराई गई थी। राज्य दिनों दिन एविएशन के क्षेत्र में नई उंचाइयां छू रहा है। कोटा का एयरपोर्ट राजस्थान बल्कि मध्य भारत का गेटवे बनेगा। 

उदयपुर एयरपोर्ट का भी विस्तार होगा। उन्होंने पूर्व राष्ट्रपति एपीजी कलाम को याद करते हुए युवाओं का आह्वान किया कि सपने वे नहीं जो हम सोते वक्त देखते हैं, सपने वह हैं जो हमें सोने नहीं देते। उन्होंने कहा कि यह कॅरियर का विकल्प नहीं वरन राष्ट्र निर्माण में प्रत्यक्ष योगदान का अवसर है। उन्होंने कहा कि किशनगढ़ एयरपोर्ट शुरू हो चुका है। हमीरगढ़ भी शुरू होने वाला है। आने वाले समय में सीकर, चुरू, झुंझुनूं, जालौर व झालावाड़ में भी स्टेशन जल्द शुरू होने हैं।

शर्मा ने कहा कि हम नौ नए ग्रीन फील्ड भी बनाने जा रहे हैं। इससे राजस्थान में एयर दूरी कम होगी, औद़योगिक विकास बढ़ेगा और रोजगार के अवसर खुलेंगे। शर्मा ने कहा कि हमीरगढ़ हवाई पट्टी राजस्थान के लिए उपयोगी है, आगामी दिनों में इसका और विस्तार होगा।

हमीरगढ़ हवाई पट्टी पर मंगलवार दोपहर ड़यूस एविएशन एकडेमी के फ्लाइंग क्लब का उद़्घाटन मुख्यमंत्री भजनलाल शर्मा ने किया। इसके साथ ही पायलट बनने के लिए युवाओं की प्रशिक्षण उड़ान शुरू हो गई। यहां पहले चरण में देश के लिए अस्सी पायलट तैयार होंगे। ड़यूस एविएशन एकाडेमी के फ्लाइंग क्लब निदेशक नवनीत अग्रवाल प्रशिक्षण की कमान संभाल रहे है। 

कार्यक्रम के दौरान उप मुख्यमंत्री प्रेमचंद बैरवा, सहकारिता मंत्री गौतम दक, सांसद दामोदर अग्रवाल के साथ ही भीलवाड़ा व चित्तौड़गढ़ जिले के विधायक व भाजपा संगठन के पदाधिकारी मौजूद थे।

खबर शेयर करें:

Published on:

24 Sept 2025 11:59 am

Hindi News / News Bulletin / Videos / सीएम भजनलाल शर्मा बोले, राजस्थान बनेगा दुनियां के युवाओं के लिए एविएशन की पाठशाला

बड़ी खबरें

View All

समाचार

श्रीगंगानगर में SDM दफ्तर के पास पानी की टंकी पर चढ़े पति-पत्नी, बहन और जीजा पर लगाया जमीन हड़पने का आरोप

Sriganganagar
श्री गंगानगर

‘गौमांस पर 0% GST’, कांग्रेस ने घेरा ‘बीजेपी के राज में देश सबसे बड़ा निर्यातक, सरकार की दो टूक

MP Congress attack on BJP
भोपाल

आ गया बचत का मॉडल, एमपी के हर शहर में लगेंगे सोलर प्लांट, निर्देश जारी

solar plants installed in every city of MP
भोपाल

किड्स कॉर्नर- चित्र देखो कहानी लिखो 47 …. बच्चों की लिखी रोचक कहानियां परिवार परिशिष्ट (17 सितंबर 2025) के पेज 4 पर किड्स कॉर्नर में चित्र देखो कहानी लिखो 47 में भेजी गई कहानियों में यह कहानियां सराहनीय रही हैं।

समाचार

बीना-सागर रेल लाइन पर सब्जी मंडी के पास पुलिया क्षतिग्रस्त, हादसे का खतरा

The culvert near the vegetable market on the Bina-Sagar railway line is damaged, risking accidents.
सागर
Play Store

DOWNLOAD ON

Play Store

App Store

DOWNLOAD ON

App Store

TwitterFacebookInstagramTelegramYoutube
Patrika Site Logo

Trending Topics

Bihar Elections 2025

PM Modi

Asia Cup 2025

Top Categories

राष्ट्रीय

मनोरंजन

स्वास्थ्य

राजस्थान

मध्य प्रदेश

Legal

Privacy Policy

Statutory provisions on reporting (sexual offenses)

This website follows the DNPA’s code of conduct

Code of Conduct

About Us

Grievance Policy

RSS

Copyright © 2025 Patrika Group. All Rights Reserved.