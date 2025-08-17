जन्माष्टमी… 45 फीट ऊंची थी मटकी, कई प्रयासों में भी नहीं फूटी, करनी पडी 15 फीट नीचे

जन्माष्टमी पर कई स्थानों पर मटकी फोड़ प्रतियोगिता का आयोजन संपन्न हुआ। शनिवार रात शनि मंदिर, बजरंग चौक, बड़ाबम, सिनेमा चौक, पड़ावा, नवचंडी देवीधाम और केवलराम चौराहा पर मटकी फोड़ प्रतियोगिता आयोजित की गई। गोविंदाओं की टोलियां माखन मिश्री की मटकी फोडऩे निकली। केवलराम चौराहा पर रात डेढ़ बजे बुरहानपुर के गोविंदाओं ने मटकी फोड़ी।

जन्माष्टमी पर हुई मटकी फोड़ प्रतियोगिताओं में व्यायाम शालाओं के पहलवान, गोविंदाओं की टोली लगी रही। सिनोमा चौक पर बाला उस्ताद व्यायाम शाला द्वारा 25 फीट ऊंची दही हांडी बांधी गई थी। यहां रात 12 बजे श्रीराम व्यायाम शाला बुरहानपुर के गोंविदाओं ने 5 पेड़ी मिनार बनाकर मटकी फोड़ी। यहां मटकी फोडऩे वाली टीम को बाला उस्ताद व्यायाम शाला की ओर से 21 हजार रुपए का नकद पुरस्कार दिया गया। वहीं, केवलराम चौराहा पर सांसद ज्ञानेश्वर पाटिल द्वारा आयोजित मटकी फोड़ में 45 फीट ऊंची मटकी को फोडऩे का प्रयास कई बार किया गया। जब मटकी नहीं फूटी तो सांसद द्वारा मटकी की ऊंचाई 15 फीट कम कराई गई। जैसे ही मटकी की ऊंचाई 30 फीट हुई, बुरहानपुर के प्रताप मंडल की टोली ने मटकी फोड़ दी। यहां बुरहानपुर की टोली को सांसद द्वारा 61 हजार नकद पुरस्कार दिया गया।