भीलवाड़ा में रास आया महारास, गरबे व डांडिया पर शहर झूमा

भीलवाड़ा। टेक्सटाइल सिटी की हसीन रात, रंग-बिरंगे परिधानों में सजे कदम ताल…। कहीं गुजराती सुरों की मिठास, कहीं बॉलीवुड बीट्स का जोश और हर लय पर खनकते डांडिया…। बुधवार की शाम राजस्थान पत्रिका, विमल इलायची और ए टू इवेंट्स एंड एंटरटेनमेंट के संयुक्त तत्वावधान में पत्रिका महारास डांडिया उत्सव 2025 का तेजसिंह सर्कल के निकट होटल द इम्पियरल प्राइम में रंगारंग आगाज हुआ, तो शहरवासियों का जोश चरम पर नजर आया।

कार्यक्रम की शुरुआत लक्ष्मी जी की महाआरती से हुई। दीपों की रोशनी और जयकारों ने माहौल को भक्तिमय बनाया। सॉन्ग ट्रैक बदलते ही कदमों की ताल की जुगलबंदी ने सभी को आकर्षित कर दिया। आरती के बाद जैसे ही यूजिक बीट्स तेज हुईं, हर कोई झूम उठा। समूचा पंडाल ठसाठस होने के साथ ही जय माता के जयकारों से गूंजता रहा। दो दिवसीय आयोजन के तहत गुरुवार को भी डांडिया रास का आयोजन होगा।

कार्यक्रम में पत्रिका की ओर से बेहतर डांडिया करने वाले प्रतिभागियों को अलग-अलग कैटेगिरी में पुरस्कृत किया गया।

पत्रिका के सामाजिक सरोकार को सराहा

नगर निगम महापौर राकेश पाठक, विमल कम्पनी के सी एंड एफ रमेश कृपलानी, दीपक कृपलानी, ललित कृपलानी और विमल कम्पनी के एएसएम अनूप कुमार जैन ने दीप प्रज्ज्वलन किया। नगर विकास न्यास सचिव ललित गोयल, एएसपी अदिती चौधरी, डीएसपी माधव उपाध्याय, एमजीएच के प्रमुख चिकित्सा अधिकारी डॉ.अरुण गौड, कोतवाली प्रभारी गजेन्द्रसिंह नरूका तथा भूपेन्द्रसिंह बीलिया का आतिथ्य मिला।

अतिथियों ने राजस्थान पत्रिका के सामाजिक सरोकार व आयोजन की मुक्त कंठ से प्रशंसा की। राजस्थान पत्रिका के सम्पादकीय प्रभारी अनिल सिंह चौहान, एडमिन विक्रमसिंह गहलोत, मार्केटिंग हैड अमित शर्मा, चीफ रिपोर्टर आकाश माथुर व सीनियर रिपोर्टर नरेन्द्र वर्मा ने अतिथियों का स्वागत किया। कार्यक्रम के संयोजक ए टू इवेंट्स एंड एंटरटेनमेंट के डायरेक्टर और फाउंडर अनूप माहेश्वरी और को-फाउंडर अतिशा सारस्वत रहे।

कार्यक्रम में वर्सेटाइलइंफोसॉफ्ट के कुलदीप माथुर, केसर कुंज के कैलाश सोनी, भीलवाड़ा डेयरी के मार्केटिंग हैड त्रिभुवन पाटीदार, कॉन्सोल्सरेडियंस के गंगाधर चौधरी, पिजूसफेशन्स के दिलीप जैन, आइकन कॅरियर एजुकेशन के अनिल चौधरी, विनोद टीवीएस से विनोद पानगडि़या एवं राहुल पानगडि़या कार्यक्रम में उपस्थित थे।

बच्चों से लेकर युवाओं में जोश हाई

आयोजन का हिस्सा बनने के लिए युवाओं से लेकर शहर के कई क्षेत्रों से लोग पहुंचे। महारास में थिरकने की ललक इस कदर थी कि बच्चों से लेकर युवाओं तक परंपरागत परिधानों में सज-धजकर आए लोगों ने उत्साह बिखेरा। पारिवारिक माहौल में पहुंचे लोगों ने ग्रुप में डांस करके कई दिनों की तैयारी का प्रदर्शन किया।

उपहार मिले तो चेहरे खिले

डांडिया और गरबा की मस्ती में लोग पुरस्कार जीतने के लिए भी पूरी तैयारी से आए। संचालन गिरीशा शर्मा ने किया। निर्णायक मंडल में रीना डाड, अमिता मूंदड़ा, लीना कोठारी, राखी राठी व अनुराधा चौधरी शामिल थीं। कार्यक्रम में बेस्ट ऑफ बेस्ट अवार्ड कपल अक्षत शर्मा व पल्लवी को विमल कम्पनी के सी एंड एफ रमेश कृपलानी, दीपक कृपलानी, ललित कृपलानी और विमल कम्पनी के भीलवाडा एएसएम अनूप कुमार जैन को सम्मानित किया।

फूड जोन में व्यंजनों की बहार

पांडाल में फूड जोन की व्यवस्था खास रही। इसमें साउथ इंडियन, चाइनीज फूड, पंजाबी समेत अन्य व्यंजन की बहार थी। अलग-अलग आइसक्रीम का भी लोगों ने लुत्फ उठाया।

इनका मिला सहयोग

महारास डांडिया-2025 में भीलवाड़ा डेयरी, पीजूस फैशन, विनोद टीवीएस, हाउस ऑफ मेवाड़, रिच मैन कलेक्शन, चाय कॉपी (फूड पार्टनर), वर्सेटाइल प्राइम इन्फोसॉट प्राइवेट लिमिटेड, शंकर होंडा-शंकर एथर, संजय टाइम्स एंड ऑप्टिकल्स, स्टूडियो आर-बॉय रजत, केसर कुंज (कमल सोनी), आइकन करियर एजुकेशन, बीएसएल लिमिटेड, कंसोल रेडियंस, बी क्रिएटीव्स, केआरजी पेट्रोकेमप्रा.लि. भीलवाड़ा, आरसीएम ग्रुप व डिजिटल मार्केटिंग इगल, डायनेमिक सेलून एंड एकेडमी (गिफ्ट पार्टनर), द इम्पीरियल प्राइम (वेन्यू पार्टनर), कोठारी इंफ्रा, पारस एस्टेट प्रमुख सहयोगी रहे।