मेडिकैप्स यूनिवर्सिटी की बस ने फिर ली एक जान, बाइक सवार का साथी गंभीर घायल

इंदौर. मेडिकैप्स यूनिवर्सिटी की बेलगाम बस ने एक बार फिर सड़क पर रौंदकर एक व्य​क्ति की जान ले ली। शुक्रवार को यूनिवर्सिटी की बस ने राजकुमार ब्रिज पर बाइक सवार को पीछे से टक्कर मारी। बस की चपेट में आने से बाइक चला रहे व्यक्ति की घटनास्थल पर मौत हो गई। बाइक पर पीछे बैठा व्यक्ति घायल हो गया। लोग मदद के लिए पहुंचे और पुलिस को सूचना दी। पुलिस ने बस चालक को हिरासत में लेकर बस जब्त की है। बताया जा रहा है बस चालक यूनिवर्सिटी स्टाफ को छोड़ने निकला था।

टीआइ विजय सिंह सिसौदिया ने बताया कि शुक्रवार शाम करीब 6.15 बजे जेल रोड सिग्नल से होकर मेडिकैप्स यूनिवर्सिटी की बस राजकुमार ब्रिज की तरफ जा रही थी। बस ब्रिज पर चढ़ने वाली थी, तभी आगे चल रही बाइक को टक्कर मार दी। इससे बाइक सवार देवी सिंह (40) पिता हेमराज सिंह बघेल निवासी जाजमखेड़ी, तहसील लटेरी, विदिशा बस की चपेट में आ गए और मौके पर दम तोड़ दिया। उनके सिर में गंभीर चोट आई थी। उनके साथी प्रेमकुमार (40) पिता रामकिशन मंडलोई निवासी शांति नगर गंभीर रूप से घायल हुए हैं। बाइक पर पीछे बैठे प्रेमकुमार बस की विपरीत दिशा में गिरने से बच गए।