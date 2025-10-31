Patrika LogoSwitch to English

ताजा खबरें

राज्य

मौसम

TAFE MF Logo

Women's World Cup 2025

बिहार चुनाव 2025

कुलिश जन्मशती वर्ष

पत्रिका स्पेशल

राष्ट्रीय

मनोरंजन

ज्योतिष

स्वास्थ्य

खेल

धर्म

राजनीति

विश्व

OTT

शिक्षा

ओपिनियन

ऑटो

टेक

गैजेट

लाइफस्टाइल

ब्यूटी

महिला

बिजनेस

क्राइम

जॉब्स

शॉर्ट्स_icon
शॉर्ट्स
वीडियोज़_icon
वीडियोज़
वेब स्टोरीज_icon
वेब स्टोरीज
ई-पेपर_icon

ई-पेपर

home_icon

मेरी खबर

video_icon

शॉर्ट्स

epaper_icon

ई-पेपर

समाचार

मेडिकैप्स यूनिवर्सिटी की बस ने फिर ली एक जान, बाइक सवार का साथी गंभीर घायल

- राजकुमार ब्रिज की ओर जा रहे बाइक सवार को बेलगाम बस ने पीछे से मारी टक्कर

Google source verification

इंदौर

image

Sikander Pareek

Oct 31, 2025

इंदौर. मेडिकैप्स यूनिवर्सिटी की बेलगाम बस ने एक बार फिर सड़क पर रौंदकर एक व्य​क्ति की जान ले ली। शुक्रवार को यूनिवर्सिटी की बस ने राजकुमार ब्रिज पर बाइक सवार को पीछे से टक्कर मारी। बस की चपेट में आने से बाइक चला रहे व्यक्ति की घटनास्थल पर मौत हो गई। बाइक पर पीछे बैठा व्यक्ति घायल हो गया। लोग मदद के लिए पहुंचे और पुलिस को सूचना दी। पुलिस ने बस चालक को हिरासत में लेकर बस जब्त की है। बताया जा रहा है बस चालक यूनिवर्सिटी स्टाफ को छोड़ने निकला था।

टीआइ विजय सिंह सिसौदिया ने बताया कि शुक्रवार शाम करीब 6.15 बजे जेल रोड सिग्नल से होकर मेडिकैप्स यूनिवर्सिटी की बस राजकुमार ब्रिज की तरफ जा रही थी। बस ब्रिज पर चढ़ने वाली थी, तभी आगे चल रही बाइक को टक्कर मार दी। इससे बाइक सवार देवी सिंह (40) पिता हेमराज सिंह बघेल निवासी जाजमखेड़ी, तहसील लटेरी, विदिशा बस की चपेट में आ गए और मौके पर दम तोड़ दिया। उनके सिर में गंभीर चोट आई थी। उनके साथी प्रेमकुमार (40) पिता रामकिशन मंडलोई निवासी शांति नगर गंभीर रूप से घायल हुए हैं। बाइक पर पीछे बैठे प्रेमकुमार बस की विपरीत दिशा में गिरने से बच गए।

खबर शेयर करें:

Join Arovia on WhatsApp

संबंधित विषय:

#Crime

Published on:

31 Oct 2025 10:01 pm

Hindi News / News Bulletin / Videos / मेडिकैप्स यूनिवर्सिटी की बस ने फिर ली एक जान, बाइक सवार का साथी गंभीर घायल

बड़ी खबरें

View All

समाचार

Ahmedabad: ओढव श्मशानघर में दाह संस्कार में किया गया टायर का उपयोग, ठेकेदार को नोटिस

अहमदाबाद

Ahmedabad: मजाक में मुक्का मारना पड़ा महंगा, सहकर्मी गार्ड ने मारी गोली

Firing
अहमदाबाद

140 करोड़ की लागत से हो रहा जैसलमेर रेलवे स्टेशन का पुनर्विकास, महाप्रबंधक ने नवनिर्मित स्टेशन भवन का किया निरीक्षण

जैसलमेर

एकता परेड का नेतृत्व करने वाली महिला आईपीएस सुमन ने कहा- यादगार अनुभव, एक माह से की तैयारी

IPS Suman Nala
अहमदाबाद

करदा प्रथा खत्म करने की मांग कर रहे किसानों पर किए केस- केजरीवाल

Arvind Kejariwal
अहमदाबाद
Play Store

DOWNLOAD ON

Play Store

App Store

DOWNLOAD ON

App Store

TwitterFacebookInstagramTelegramYoutube
Patrika Site Logo

Trending Topics

Women's World Cup 2025

PM Modi

Bihar Elections 2025

Top Categories

राष्ट्रीय

मनोरंजन

स्वास्थ्य

राजस्थान

मध्य प्रदेश

Legal

Grievance Policy

This website follows the DNPA’s code of conduct

Statutory provisions on reporting (sexual offenses)

Privacy Policy

About Us

Code of Conduct

RSS

Copyright © 2025 Patrika Group. All Rights Reserved.