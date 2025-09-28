Patrika LogoSwitch to English

इंदौर आई न्यूजीलैंड टीम, 1 अक्टूबर को इंग्लैंड से मैच

13वां महिला क्रिकेट वर्ल्ड कप : होलकर स्टेडियम में होंगे 5 मैच इंदौर. देश के सबसे स्वच्छ शहर इंदौर को 13वें महिला क्रिकेट वर्ल्ड कप-2025 में पांच मैचों की मेजबानी का अवसर मिला है। पहला मैच 1 अक्टूबर को न्यूजीलैंड और इंग्लैंड के बीच होलकर स्टेडियम में खेला जाएगा। इस अहम मैच के लिए न्यूजीलैंड [&hellip;]

इंदौर

image

Sikander Pareek

Sep 28, 2025

13वां महिला क्रिकेट वर्ल्ड कप : होलकर स्टेडियम में होंगे 5 मैच

इंदौर. देश के सबसे स्वच्छ शहर इंदौर को 13वें महिला क्रिकेट वर्ल्ड कप-2025 में पांच मैचों की मेजबानी का अवसर मिला है। पहला मैच 1 अक्टूबर को न्यूजीलैंड और इंग्लैंड के बीच होलकर स्टेडियम में खेला जाएगा। इस अहम मैच के लिए न्यूजीलैंड की टीम रविवार को इंदौर पहुंची। दोपहर एक बजे एयरपोर्ट पर टीम की अगवानी मध्य प्रदेश क्रिकेट एसोसिएशन के अधिकारियों ने की। इसके बाद भारी सुरक्षा व्यवस्था के बीच टीम सीधे मेरियट होटल पहुंची। दूसरी टीम इंग्लैंड सोमवार को दोपहर इंदौर पहुंचेगी। संभवत: दोनों टीमें शाम को अभ्यास सत्र में शामिल होंगी। महिला विश्व कप के मैचों के लिए मध्य प्रदेश क्रिकेट एसोसिएशन ने पूरी तैयारी कर ली है।

Published on:

28 Sept 2025 11:00 pm

Hindi News / News Bulletin / Videos / इंदौर आई न्यूजीलैंड टीम, 1 अक्टूबर को इंग्लैंड से मैच

