इंदौर. अवैध रूप से गैस रिफिल करने व भंडारन पर खाद्य एवं आपूर्ति विभाग की टीम ने शनिवार को कार्रवाई कर तीन स्थानों से 50 से अधिक सिलेंडर जब्त किए।

खाद्य एवं आपूर्ति अधिकारी एमएल मारू ने बताया, मांगलिया क्षेत्र में अवैध गैस भंडारण तथा रिफिल की सूचना मिली थी। टीम के निरीक्षण में ओमकार गैस रिपेयरिंग सर्विस पर 2 घरेलू गैस सिलेंडर, 3 किलों के 5 नान स्टेंडर्ड सिलेंडर अवैध रूप से क्रय-विक्रय किए जाने पर कार्रवाई की गई। एसके गैस सर्विस रघुवंशी मार्केट मांगलिया पर भी कार्रवाई की गई। यहां से 2 घरेलू सिलेंडर संचालक चरत सिंह से जब्त किए गए और केस दर्ज किया गया।

सैफी नगर में अवैध रिफिल पर कार्रवाई

शनिवार शाम को टीम ने सैफी नगर में कार्रवाई की। यहां कच्चे घरों के बीच गलियारे में अवैध गैस रिफिल करते हुए पाए गए। टीम ने अफसार अहमद के पास से 19 किलो के 13 सिलेंडर,14 किलो का 1 सिलेंडर व 3 छोटे सिलेंडर जब्त किए।