Patrika LogoSwitch to English

ताजा खबरें

राज्य

मौसम

TAFE MF Logo

Women's World Cup 2025

बिहार चुनाव 2025

कुलिश जन्मशती वर्ष

पत्रिका स्पेशल

राष्ट्रीय

मनोरंजन

ज्योतिष

स्वास्थ्य

खेल

धर्म

राजनीति

विश्व

OTT

शिक्षा

ओपिनियन

ऑटो

टेक

गैजेट

लाइफस्टाइल

ब्यूटी

महिला

बिजनेस

क्राइम

जॉब्स

शॉर्ट्स_icon
शॉर्ट्स
वीडियोज़_icon
वीडियोज़
वेब स्टोरीज_icon
वेब स्टोरीज
ई-पेपर_icon

ई-पेपर

home_icon

मेरी खबर

video_icon

शॉर्ट्स

epaper_icon

ई-पेपर

समाचार

बुरहानपुर में नेशनल हाइवे से हटाए गए धार्मिक स्थल, पुलिस छावनी में तब्दील हुआ शहर

बुरहानपुर. शहर की सीमा से गुजरने वाले इंदौर- इच्छापुर नेशनल हाइवे के बीच आ रहे धार्मिक स्थलों को हटाने की कार्रवाई प्रशासन द्वारा शुरू की गई। सुप्रीम कोर्ट के आदेश पर जिला प्रशासन ने बुधवार सुबह 6 बजे से अतिक्रमण एवं धार्मिक स्थलों को विस्थापित करने की कार्रवाई शुरू की। शहर में सुरक्षा के लिए [&hellip;]

बुरहानपुर

image

Amir Uddin

Oct 15, 2025

बुरहानपुर. शहर की सीमा से गुजरने वाले इंदौर- इच्छापुर नेशनल हाइवे के बीच आ रहे धार्मिक स्थलों को हटाने की कार्रवाई प्रशासन द्वारा शुरू की गई। सुप्रीम कोर्ट के आदेश पर जिला प्रशासन ने बुधवार सुबह 6 बजे से अतिक्रमण एवं धार्मिक स्थलों को विस्थापित करने की कार्रवाई शुरू की। शहर में सुरक्षा के लिए इंदौर संभाग के 7 जिलों से अतिरिक्त पुलिस बल शहर में तैनात किया गया। हाइवे पर अतिक्रमण की कार्रवाई होने से भारी वाहनों का ट्रॉफिक भी डायवर्ड किया गया।

कलेक्टर, एसपी के साथ नगर निगम, एएनएचआइ के अफसर भी कार्रवाई में शामिल रहे। धार्मिक स्थल हटाने के लिए प्रशासन की इस कार्रवाई का शहरवासियों ने स्वागत कर स्वेच्छा से कही जगहों पर धार्मिक स्थलों को पूजा अर्चना एवं विधि विधान के साथ हटाया। यह कार्रवाई शिकारपुरा थाने से गणपति थाने तक की गई। इस बीच 12 से अधिक धार्मिक स्थल हटाए जा रहे है। जिसमें प्रशासन जेसीबी, पोकलेन मशीनों का उपयोग कर बड़े पेड़ भी हटाए।

यह बोले अफसर

अपर कलेक्टर वीर सिंह चौहान ने कहा कि शिकारपुरा थाने से लेकर गणपति नाका तक हाइवे पर आ रहे धार्मिक स्थल एवं अतिक्रमण को हटाया जा रहा है। लोग खुद भी आगे आकर प्रशासन का इस कार्रवाई में सहयोग कर रहे है। एएसपी एएस कनेश ने कहा धार्मिक स्थलों को फोरलेन से हटाने के लिए 500 से अधिक का बल लगा है। बाहर से भी 300 से अधिक का बल बुलाया गया है। जनता का इसमें पूरा पूरा सहयोग मिल रहा है। व्यवस्था पूरी तरह चाक चौबंद है।

खबर शेयर करें:

Join Arovia on WhatsApp

संबंधित विषय:

patrika news

patrika news in hindi

Published on:

15 Oct 2025 11:55 am

Hindi News / News Bulletin / Videos / बुरहानपुर में नेशनल हाइवे से हटाए गए धार्मिक स्थल, पुलिस छावनी में तब्दील हुआ शहर

बड़ी खबरें

View All

समाचार

मसाज की आड़ में चल रहा था गंदा खेल, पुलिस ने मारी रेड, 4 युवतियां पकड़ी गईं, भनक लगते ही संचालक फरार

Barmer Police raid on spa centre
बाड़मेर

कटनी में बड़ी चोरी… 8 किलो चांदी, डेढ़ तोला सोना और नकदी लेकर फरार हुए चोर

Major theft in Katni
कटनी

8 लेन एक्सप्रेस-वे पर बड़ा हादसा: खड़े ट्रक में जा घुसी पिकअप, मौके पर ड्राइवर की मौत

रतलाम

डंपर ने ट्रैक्टर ट्राली को मारी जोरदार टक्कर, बच्चों और महिलाओं समेत 15 से ज्यादा गंभीर घायल

Road Accident
सागर

बड़ी खबर: MP के ‘कथावाचक’ के बेटे ने लगाई फांसी, घर में पसरा मातम

kathavachak damodar moyde son nikhil died khargone mp news
खरगोन
Play Store

DOWNLOAD ON

Play Store

App Store

DOWNLOAD ON

App Store

TwitterFacebookInstagramTelegramYoutube
Patrika Site Logo

Trending Topics

Bihar Elections 2025

PM Modi

Women's World Cup 2025

Top Categories

राष्ट्रीय

मनोरंजन

स्वास्थ्य

राजस्थान

मध्य प्रदेश

Legal

Privacy Policy

Statutory provisions on reporting (sexual offenses)

This website follows the DNPA’s code of conduct

Code of Conduct

About Us

Grievance Policy

RSS

Copyright © 2025 Patrika Group. All Rights Reserved.