भीलवाड़ा में दीपोत्सव की रोशनी देखने उमड़ा शहर, जमकर फूटे पटाखे

भीलवाड़ा। शहर में छह दिवसीय दीपोत्सव धूमधाम से मनाया जा रहा है। सोमवार व मंगलवार को लक्ष्मी पूजन किया गया। वहीं बुधवार को गोवर्धन पर्व की धूम रही। दो दिवसीय लक्ष्मी पूजन के दौरान बाजार दुल्हन की तरह सज उठे। बाजारों की भव्य रोशनी देखने शहर ही उमड़ पड़ा। भीलवाड़ा शहर में अभी तक एक करोड़ से अ​धिक की कीमत के पटाखे छूट चुके है।

शहर के बालाजी मार्केट, नेताजी सुभाष मार्केट, गोल प्याऊ चौराहा, स्टेशन रोड. कमाल का कुआ, एलबीएस बाजार, सीतारामजी की बावड़ी से आनन्दधाम हवेली तक रोशनी की गई थी। इसके लिए व्यक्तिगत प्रतिष्ठान भी रोशनी से सजाए गए। रंग-बिरंगी रोशनी को देखने के लिए शहरवासी दोनो दिन उमड़े और एक दूसरे को शुभकामनाएं अर्पित की गईं। साथ ही शहर में कई जगह सैल्फीपांइट भी बनाए गए, जहां लोगों ने परिवार सहित फोटो लेकर अपनी खुशी का इजहार किया। कई जगह आकर्षक लाइटों के सामने खड़े होकर युवतियों ने फोटो खिंचवाए।

भाई-दूज का पर्व गुरुवार को मनाया जाएगा। इस दिन भाई और बहन के मजबूत रिश्ते और प्रेम का प्रतीक है, इस दिन बहनें अपने भाई को तिलक करके उनकी लंबी आयु की कामना करती हैं। बदले में भाई अपनी बहनों को प्रेम स्वरूप भेंट देते हैं।

