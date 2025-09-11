नए निगम आयुक्त ने लिया पदभार, पहले ही दिन बैठक और फिर निरीक्षण

इंदौर. नए निगमायुक्त के रूप में गुरुवार को गुरुवार को दिलीप कुमार यादव ने पदभार ग्रहण कर लिया। यादव ने शहर की स्वच्छता और उसमें आम जनता की सहभागिता की तारीफ की। निगम मुख्यालय पर का पदभार ग्रहण करने के बाद मीडिया से बात करने के कुछ देर बाद ही विभाग प्रमुखों (अपर आयुक्त और अन्य अधिकारी) सहित बैठक के लिए सभी अफसरों को तलब किया। शाम को पौधरोपण वाली साइट का अफसरों के साथ निरीक्षण किया।
महापौर से की मुलाकात
नवागत निगम आयुक्त दिलीप कुमार यादव ने महापौर पुष्यमित्र भार्गव से मुलाकात की। दोनों के बीच निगम के कार्यों संबंधी योजना पर बातचीत हुई। हालांकि दोनों ओर से कहा गया कि जल्द संयुक्त बैठक कर निगम संबंधी कार्यों की विस्तार से कार्ययोजना तैयार की जाएगी। महापौर ने यादव से कहा कि हर हाल में काम ऐसा हो जो शहर हित में हो और आमजन को तकलीफ न हो।
बड़ी खबरेंView All
समाचार