Voter Adhikar Yatra: सीना ‘चीरकर’ दिखा दिया टैटू, बिहार में राहुल का जबरा फैन

सीने पर राहुल और Sonia Gandhi का Tattoo बनावा कर पहुंचा युवक बिहार में जारी वोटर अधिकार यात्रा का ये वीडियो सोशल मीडिया पर वायरल हो गया है, वीडियो में राहुल गांधी (Rahul Gandhi)को लेकर ऐसी दीवानगी की युवक ने अपनी छाती पर राहुल गांधी की टैटू बनवा रखा था। युवक इतना भावुक हो गया पहले उसने राहुल गांधी के पैर छुए और फिर रोने लगा.. इस दौरान नाकनगर में राहुल ने संबोधन भी दिया
समाचार
इश्कबाजी का स्टंट…गर्लफ्रेंड को गोद में बिठाकर दौड़ाया बाइक, दिन दहाड़े अश्लीलता का चालान सिर्फ 25 सौ
प्रतापगढ़ में फिल्मी अंदाज जैसा हादसा, पुलिस पीछा करती पिकअप 100 फीट गहरे कुएं में गिरी, नहीं मिला तस्करों का सुराग