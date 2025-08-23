Patrika LogoSwitch to English

समाचार

Voter Adhikar Yatra: सीना ‘चीरकर’ दिखा दिया टैटू, बिहार में राहुल का जबरा फैन

Voter Adhikar Yatra: सीना 'चीरकर' दिखा दिया टैटू, बिहार में राहुल का जबरा फैन

पटना

Poonam Sharma

Aug 23, 2025

सीने पर राहुल और Sonia Gandhi का Tattoo बनावा कर पहुंचा युवक बिहार में जारी वोटर अधिकार यात्रा का ये वीडियो सोशल मीडिया पर वायरल हो गया है, वीडियो में राहुल गांधी (Rahul Gandhi)को लेकर ऐसी दीवानगी की युवक ने अपनी छाती पर राहुल गांधी की टैटू बनवा रखा था। युवक इतना भावुक हो गया पहले उसने राहुल गांधी के पैर छुए और फिर रोने लगा.. इस दौरान नाकनगर में राहुल ने संबोधन भी दिया

Published on:

23 Aug 2025 01:35 pm

Voter Adhikar Yatra: सीना 'चीरकर' दिखा दिया टैटू, बिहार में राहुल का जबरा फैन

