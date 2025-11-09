Patrika LogoSwitch to English

ताजा खबरें

राज्य

बिहार चुनाव 2025

मौसम

कुलिश जन्मशती वर्ष

पत्रिका स्पेशल

राष्ट्रीय

मनोरंजन

ज्योतिष

स्वास्थ्य

खेल

धर्म

राजनीति

विश्व

OTT

शिक्षा

ओपिनियन

ऑटो

टेक

गैजेट

लाइफस्टाइल

ब्यूटी

महिला

बिजनेस

क्राइम

जॉब्स

शॉर्ट्स_icon
शॉर्ट्स
वीडियोज़_icon
वीडियोज़
वेब स्टोरीज_icon
वेब स्टोरीज
ई-पेपर_icon

ई-पेपर

home_icon

मेरी खबर

video_icon

शॉर्ट्स

epaper_icon

ई-पेपर

समाचार

राष्ट्र सेविका समिति के पथ संचलन में 3 से 70 वर्ष तक की महिलाएं पूर्ण गणवेश में हुई शामिल

-पथ संचलन का जगह जगह स्वागत, मंच लगाकर हुई पुष्पवर्षा

Google source verification

इंदौर

image

Sikander Pareek

Nov 09, 2025

इंदौर, रविवार को राष्ट्र सेविका समिति इंदौर विभाग द्वारा पथ संचलन का आयोजन किया गया। इस पथ संचलन में 3 वर्ष की बच्ची से लेकर 70 वर्ष की बुजुर्ग महिलाओं ने शामिल होकर शौर्य और शक्ति का प्रदर्शन किया। बैंड की धुन पर कदम से कदम मिलाकर संगठित शक्ति का परिचय दिया। पथ संचलन का जगह-जगह मंच लगाकर पुष्प वर्षा से स्वागत किया गया।

स्थापना दिवस पर पथ संचलन

राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ विचार परिवार की राष्ट्रीय सेविका समिति इंदौर में भी कार्यरत है। समिति के स्थापना दिवस के उपलक्ष्य में इंदौर के पश्चिम क्षेत्र में महिलाओं का पथ संचलन निकाला गया। इस पथ संचलन में बड़ी संख्या में महिलाओं ने भाग लिया। दशहरा मैदान से शुरू हुआ संचलन क्षेत्र के कई इलाकों से गुजरा। कार्यक्रम की अध्यक्षता नाना महाराज संस्थान की संचालिका जयश्री तरानेकर ने की, और मुख्य अतिथि के रुप में निजी कॉलेज की सीईओ डॉ कविता कोठारी मौजूद रहीं। मध्य भारत प्रांत कार्यवाहिका भारती कुशवाह मुख्य वक्ता रहीं।

खबर शेयर करें:

Join Arovia on WhatsApp

संबंधित विषय:

इंदौर शहर के फेमस प्लेस

इंदौर के फेमस मंदिर

इंदौर व्हाइट चर्च

कृष्णपुरा छतरी

कमला नेहरू पार्क, इंदौर

टाउन हॉल इंदौर

Updated on:

09 Nov 2025 09:49 pm

Published on:

09 Nov 2025 09:48 pm

Hindi News / News Bulletin / Videos / राष्ट्र सेविका समिति के पथ संचलन में 3 से 70 वर्ष तक की महिलाएं पूर्ण गणवेश में हुई शामिल

बड़ी खबरें

View All

समाचार

सामूहिक सूर्यस्नान, फेस मड पैक, वृक्षासन को मिला आइईए, एशिया बुक ऑफ रिकॉर्ड्स में स्थान

अहमदाबाद

डिग्री नहीं हो सकती डिप्लोमा का विकल्प : सुप्रीम कोर्ट

Supreme Court
भारत

भारत में आतंकी हमले के षड्यंत्र का पर्दाफाश, 3 संदिग्ध गिरफ्तार

ATS
अहमदाबाद

कैंसर पैलिएटिव केयर मरीजों में से एक चौथाई को मॉर्फिन गोलियों की जरूरत

अहमदाबाद

Jaipur: भजन सम्राट लखबीर सिंह लक्खा की भजनों पर थिरका विद्याधर नगर स्टेडियम, भक्त हुए भावविभोर

Lakhbir Singh Lakkha
जयपुर
Play Store

DOWNLOAD ON

Play Store

App Store

DOWNLOAD ON

App Store

TwitterFacebookInstagramTelegramYoutube
Patrika Site Logo

Trending Topics

Women's World Cup 2025

PM Modi

Bihar Elections 2025

Top Categories

राष्ट्रीय

मनोरंजन

स्वास्थ्य

राजस्थान

मध्य प्रदेश

Legal

Grievance Policy

This website follows the DNPA’s code of conduct

Statutory provisions on reporting (sexual offenses)

Privacy Policy

About Us

Code of Conduct

RSS

Copyright © 2025 Patrika Group. All Rights Reserved.