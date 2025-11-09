राष्ट्र सेविका समिति के पथ संचलन में 3 से 70 वर्ष तक की महिलाएं पूर्ण गणवेश में हुई शामिल

इंदौर, रविवार को राष्ट्र सेविका समिति इंदौर विभाग द्वारा पथ संचलन का आयोजन किया गया। इस पथ संचलन में 3 वर्ष की बच्ची से लेकर 70 वर्ष की बुजुर्ग महिलाओं ने शामिल होकर शौर्य और शक्ति का प्रदर्शन किया। बैंड की धुन पर कदम से कदम मिलाकर संगठित शक्ति का परिचय दिया। पथ संचलन का जगह-जगह मंच लगाकर पुष्प वर्षा से स्वागत किया गया।

स्थापना दिवस पर पथ संचलन

राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ विचार परिवार की राष्ट्रीय सेविका समिति इंदौर में भी कार्यरत है। समिति के स्थापना दिवस के उपलक्ष्य में इंदौर के पश्चिम क्षेत्र में महिलाओं का पथ संचलन निकाला गया। इस पथ संचलन में बड़ी संख्या में महिलाओं ने भाग लिया। दशहरा मैदान से शुरू हुआ संचलन क्षेत्र के कई इलाकों से गुजरा। कार्यक्रम की अध्यक्षता नाना महाराज संस्थान की संचालिका जयश्री तरानेकर ने की, और मुख्य अतिथि के रुप में निजी कॉलेज की सीईओ डॉ कविता कोठारी मौजूद रहीं। मध्य भारत प्रांत कार्यवाहिका भारती कुशवाह मुख्य वक्ता रहीं।