रायगढ़ में NRVS प्लांट में जोरदार धमाका, आसमान की ओर उठा काले धुएं का गुबार… एक मजदूर झुलसा

Breaking News: रायगढ़ जिले के पूंजीपथरा थाना क्षेत्र अंतर्गत तराईमाल स्थित NRVS प्लांट में शुक्रवार सुबह ब्लास्ट फर्नेस में जोरदार धमाका हुआ। धमाके के बाद आग की लपटें आसमान तक उठीं और प्लांट में घना धुआं फैल गया। बता दें कि हादसे में मजदूर राम नारायण यादव गंभीर रूप से झुलस गया। उसे नजदीकी अस्पताल में भर्ती कराया गया है, जहां उसकी हालत चिंताजनक बताई जा रही है। फिलहाल कंपनी प्रबंधन ने राहत और बचाव कार्य तुरंत शुरू कर दिया।

NRVS प्लांट प्रबंधन का कहना है कि स्थिति अब नियंत्रण में है और सुरक्षा मानकों की समीक्षा की जा रही है। प्रबंधन ने आश्वासन दिया है कि घायल मजदूर का पूरा इलाज कंपनी वहन करेगी।