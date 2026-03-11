11 मार्च 2026,

बुधवार

रायपुर

Road Accident: हाइवे पर तेज रफ्तार का कहर! कार पलटने से 2 लोग गंभीर रूप से घायल, Video

Road Accident: हाइवे पर देर रात एक कार पलटने से दो युवक गंभीर रूप से घायल हो गए। अटल पथ एक्सप्रेस-वे के पास हुए इस हादसे के बाद पुलिस ने दोनों को इलाज के लिए मेकाहारा अस्पताल भेजा।

रायपुर

Laxmi Vishwakarma

Mar 11, 2026

Road Accident: राजधानी रायपुर के तेलीबांधा हाइवे पर देर रात एक सड़क हादसा हो गया, जिसमें कार पलटने से दो लोग गंभीर रूप से घायल हो गए। घटना की जानकारी मिलते ही पुलिस मौके पर पहुंची और घायलों को तत्काल अस्पताल भिजवाया गया। पुलिस के मुताबिक हादसे की सूचना अटल पथ एक्सप्रेस-वे के पास मिली थी। जब पुलिस टीम घटनास्थल पर पहुंची तो कार दुर्घटनाग्रस्त हालत में मिली और उसमें सवार दो युवक गंभीर रूप से घायल पाए गए।

दोनों घायलों को इलाज के लिए मेकाहारा अस्पताल में भर्ती कराया गया है। फिलहाल उनकी हालत स्थिर बताई जा रही है और डॉक्टरों के अनुसार वे खतरे से बाहर हैं। पुलिस ने अभी घायलों की पहचान सार्वजनिक नहीं की है। दुर्घटना किस वजह से हुई, इसका पता लगाने के लिए पुलिस जांच कर रही है। साथ ही आसपास लगे सीसीटीवी कैमरों की फुटेज भी खंगाली जा रही है, जिससे हादसे की असली वजह स्पष्ट हो सके।

Published on:

11 Mar 2026 10:42 am

