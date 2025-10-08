Patrika LogoSwitch to English

ताजा खबरें

राज्य

मौसम

TAFE MF Logo

Jaipur SMS Fire

Women's World Cup 2025

बिहार चुनाव 2025

कुलिश जन्मशती वर्ष

पत्रिका स्पेशल

राष्ट्रीय

मनोरंजन

ज्योतिष

स्वास्थ्य

खेल

धर्म

राजनीति

विश्व

OTT

शिक्षा

ओपिनियन

ऑटो

टेक

गैजेट

लाइफस्टाइल

ब्यूटी

महिला

बिजनेस

क्राइम

जॉब्स

शॉर्ट्स_icon
शॉर्ट्स
वीडियोज़_icon
वीडियोज़
वेब स्टोरीज_icon
वेब स्टोरीज
ई-पेपर_icon

ई-पेपर

home_icon

मेरी खबर

video_icon

शॉर्ट्स

epaper_icon

ई-पेपर

रायपुर

पश्चिम बंगाल में लोकतंत्र की हत्या! भाजपा विधायक ने ममता सरकार पर लगाए गंभीर आरोप

CG News: उत्तर बंगाल में भाजपा नेताओं पर हुए हमले के बाद विधायक भावना बोहरा ने ममता बनर्जी सरकार पर गंभीर आरोप लगाए हैं।

रायपुर

image

Laxmi Vishwakarma

Oct 08, 2025

CG News: उत्तर बंगाल में भाजपा नेताओं पर हमले पर भाजपा विधायक भावना बोहरा ने कहा कि पश्चिम बंगाल में ममता बनर्जी की सरकार है और चाहे पिछला विधानसभा चुनाव हो या सभी चुनाव, ममता बनर्जी ने सत्ता में आने के लिए हमेशा कानून और सत्ता का दुरुपयोग किया है। हमने हाल ही में इसका उदाहरण देखा, जिस तरह से सांसद और विधायक पर हमला हुआ है, वह बेहद निंदनीय है।

CG News: ममता बनर्जी की चुप्पी और भी निंदनीय है। यहां तक ​​कि कोई वहां राहत कार्य देने जा रहा है और उस समय उस पर हमला हो रहा है, यह दर्शाता है कि सरकार डरी हुई है। जहां भी सरकार डरती है, वहां लोकतंत्र खत्म हो जाता है। यह हमला लोकतंत्र की हत्या है। आने वाले समय में बंगाल की जनता चुनाव परिणामों के रूप में इसका जवाब देगी।

खबर शेयर करें:

Join Arovia on WhatsApp

शहर की खबरें:

रायपुर न्यूज़

अंबिकापुर न्यूज़

बिलासपुर न्यूज़

भिलाई न्यूज़

जगदलपुर न्यूज़

Published on:

08 Oct 2025 02:47 pm

Hindi News / Chhattisgarh / Raipur / Videos / पश्चिम बंगाल में लोकतंत्र की हत्या! भाजपा विधायक ने ममता सरकार पर लगाए गंभीर आरोप

बड़ी खबरें

View All

Chhattisgarh

CG Cabinet: मुख्यमंत्री की अध्यक्षता में कैबिनेट बैठक, धान खरीदी की नीति व तिथि और राज्योत्सव पर चर्चा

CG Cabinet: मुख्यमंत्री की अध्यक्षता में कैबिनेट बैठक, धान खरीदी की नीति व तिथि और राज्योत्सव पर चर्चा
रायपुर

Raipur News: सेंध लेक में वायुसेना 5 नवंबर को दिखाएगी रोमांचक एयर शो, दिशा-निर्देश जारी

Raipur News: सेंध लेक में वायुसेना 5 नवंबर को दिखाएगी रोमांचक एयर शो, दिशा-निर्देश जारी
रायपुर

CG News: दिवाली की सफाई ने बढ़ाई एलर्जी, सरकारी-निजी अस्पतालों की ओपीडी में भीड़

CG News: दिवाली की सफाई ने बढ़ाई एलर्जी, सरकारी-निजी अस्पतालों की ओपीडी में भीड़
रायपुर

Bharatmala Scam: भारतमाला घोटाले की जांच ईडी या सीबीआई से, अब तक 14 आरोपी हो चुके हैं गिरफ्तार

Bharatmala Scam: भारतमाला घोटाले की जांच ईडी या सीबीआई से, अब तक 14 आरोपी हो चुके हैं गिरफ्तार
रायपुर

CG Crime: नशीली टेबलेट और कफ सिरप का व्यापार, 4 आरोपियों को 10-10 और हेरोइन बेचने वाले को 6 साल कैद

CG Crime: नशीली टेबलेट और कफ सिरप का व्यापार, 4 आरोपियों को 10-10 और हेरोइन बेचने वाले को 6 साल कैद
रायपुर
Play Store

DOWNLOAD ON

Play Store

App Store

DOWNLOAD ON

App Store

TwitterFacebookInstagramTelegramYoutube
Patrika Site Logo

Trending Topics

Asia Cup 2025

PM Modi

Bihar Elections 2025

Top Categories

राष्ट्रीय

मनोरंजन

स्वास्थ्य

राजस्थान

मध्य प्रदेश

Legal

Grievance Policy

This website follows the DNPA’s code of conduct

Statutory provisions on reporting (sexual offenses)

Privacy Policy

About Us

Code of Conduct

RSS

Copyright © 2025 Patrika Group. All Rights Reserved.