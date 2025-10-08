पश्चिम बंगाल में लोकतंत्र की हत्या! भाजपा विधायक ने ममता सरकार पर लगाए गंभीर आरोप

CG News: उत्तर बंगाल में भाजपा नेताओं पर हमले पर भाजपा विधायक भावना बोहरा ने कहा कि पश्चिम बंगाल में ममता बनर्जी की सरकार है और चाहे पिछला विधानसभा चुनाव हो या सभी चुनाव, ममता बनर्जी ने सत्ता में आने के लिए हमेशा कानून और सत्ता का दुरुपयोग किया है। हमने हाल ही में इसका उदाहरण देखा, जिस तरह से सांसद और विधायक पर हमला हुआ है, वह बेहद निंदनीय है।

CG News: ममता बनर्जी की चुप्पी और भी निंदनीय है। यहां तक ​​कि कोई वहां राहत कार्य देने जा रहा है और उस समय उस पर हमला हो रहा है, यह दर्शाता है कि सरकार डरी हुई है। जहां भी सरकार डरती है, वहां लोकतंत्र खत्म हो जाता है। यह हमला लोकतंत्र की हत्या है। आने वाले समय में बंगाल की जनता चुनाव परिणामों के रूप में इसका जवाब देगी।