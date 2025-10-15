Patrika LogoSwitch to English

ताजा खबरें

राज्य

मौसम

TAFE MF Logo

Women's World Cup 2025

बिहार चुनाव 2025

कुलिश जन्मशती वर्ष

पत्रिका स्पेशल

राष्ट्रीय

मनोरंजन

ज्योतिष

स्वास्थ्य

खेल

धर्म

राजनीति

विश्व

OTT

शिक्षा

ओपिनियन

ऑटो

टेक

गैजेट

लाइफस्टाइल

ब्यूटी

महिला

बिजनेस

क्राइम

जॉब्स

शॉर्ट्स_icon
शॉर्ट्स
वीडियोज़_icon
वीडियोज़
वेब स्टोरीज_icon
वेब स्टोरीज
ई-पेपर_icon

ई-पेपर

home_icon

मेरी खबर

video_icon

शॉर्ट्स

epaper_icon

ई-पेपर

रायपुर

CG News: छत्तीसगढ़ के डिप्टी CM साव ने कर्नाटक मंत्री को दी नसीहत, कहा- पहले सच जानें, फिर बोलें…

CG News: कर्नाटक के मंत्री प्रियांक खड़गे के RSS पर दिए बयान पर छत्तीसगढ़ के डिप्टी CM अरुण साव ने कड़ी प्रतिक्रिया दी है।

रायपुर

image

Laxmi Vishwakarma

Oct 15, 2025

CG News: कर्नाटक के मंत्री प्रियांक खड़गे के RSS पर दिए बयान पर छत्तीसगढ़ के डिप्टी CM अरुण साव ने कहा कि प्रियांक खड़गे की सोच देश के लोगों के सामने बार-बार सामने आ रही है। उनकी सोच ठीक नहीं है और वह बांटने वाली भाषा बोलते हैं। वह RSS जैसे संगठन के बारे में बेबुनियाद और बेबुनियाद बयान दे रहे हैं। उन्हें कुछ भी कहने से पहले सच जान लेना चाहिए। प्रशांत किशोर के बिहार चुनाव न लड़ने के ऐलान पर उन्होंने कहा कि सभी नेताओं के अपने विचार हो सकते हैं, लेकिन NDA बिहार में भारी बहुमत से सरकार बनाने जा रही है।

खबर शेयर करें:

Join Arovia on WhatsApp

शहर की खबरें:

रायपुर न्यूज़

अंबिकापुर न्यूज़

बिलासपुर न्यूज़

भिलाई न्यूज़

जगदलपुर न्यूज़

Updated on:

15 Oct 2025 04:07 pm

Published on:

15 Oct 2025 04:06 pm

Hindi News / Chhattisgarh / Raipur / Videos / CG News: छत्तीसगढ़ के डिप्टी CM साव ने कर्नाटक मंत्री को दी नसीहत, कहा- पहले सच जानें, फिर बोलें…

बड़ी खबरें

View All

रायपुर

छत्तीसगढ़

CG News: दिवाली के मौसम में भी किसानों के चेहरों पर उदासी, धान की फसल पर संकट के बादल

किसानों की चिंता बढ़ी (Photo source- Patrika)
रायपुर

CG News: पदक जीतकर बढ़ाया छत्तीसगढ़ का मान, लेकिन अब नौकरी के लिए लगा रहे नेता-मंत्री के चक्कर

CG News: पदक जीतकर बढ़ाया छत्तीसगढ़ का मान, लेकिन अब नौकरी के लिए लगा रहे नेता-मंत्री के चक्कर
रायपुर

Ration Card: 33 लाख राशन कार्डधारियों को कराना होगा ई-केवाईसी, 25 के बाद नाम कटना शुरू

Ration Card: 33 लाख राशन कार्डधारियों को कराना होगा ई-केवाईसी, 25 के बाद नाम कटना शुरू
रायपुर

17 साल में 50 करोड़ की अवैध कमाई.. निलंबित डिप्टी सेक्रेटरी सौम्या चौरसिया के खिलाफ 8000 पन्नों का चालान पेश

CG News: सौम्या चौरसिया के खिलाफ 8000 पन्नों का चालान पेश, 17 साल में 50 करोड़ की अवैध कमाई
रायपुर

Mahtari Vandan Yojana: जल्द करवा ले ई-केवाईसी, वरना कट जाएगा नाम, पात्र हितग्राहियों की पड़ताल शुरू

Mahtari Vandan Yojana: जल्द करवा ले ई-केवाईसी, वरना कट जाएगा नाम, पात्र हितग्राहियों की पड़ताल शुरू
रायपुर
Play Store

DOWNLOAD ON

Play Store

App Store

DOWNLOAD ON

App Store

TwitterFacebookInstagramTelegramYoutube
Patrika Site Logo

Trending Topics

Bihar Elections 2025

PM Modi

Women's World Cup 2025

Top Categories

राष्ट्रीय

मनोरंजन

स्वास्थ्य

राजस्थान

मध्य प्रदेश

Legal

Privacy Policy

Statutory provisions on reporting (sexual offenses)

This website follows the DNPA’s code of conduct

Code of Conduct

About Us

Grievance Policy

RSS

Copyright © 2025 Patrika Group. All Rights Reserved.