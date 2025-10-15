CG News: छत्तीसगढ़ के डिप्टी CM साव ने कर्नाटक मंत्री को दी नसीहत, कहा- पहले सच जानें, फिर बोलें…

CG News: कर्नाटक के मंत्री प्रियांक खड़गे के RSS पर दिए बयान पर छत्तीसगढ़ के डिप्टी CM अरुण साव ने कहा कि प्रियांक खड़गे की सोच देश के लोगों के सामने बार-बार सामने आ रही है। उनकी सोच ठीक नहीं है और वह बांटने वाली भाषा बोलते हैं। वह RSS जैसे संगठन के बारे में बेबुनियाद और बेबुनियाद बयान दे रहे हैं। उन्हें कुछ भी कहने से पहले सच जान लेना चाहिए। प्रशांत किशोर के बिहार चुनाव न लड़ने के ऐलान पर उन्होंने कहा कि सभी नेताओं के अपने विचार हो सकते हैं, लेकिन NDA बिहार में भारी बहुमत से सरकार बनाने जा रही है।
