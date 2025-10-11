Patrika LogoSwitch to English

रायपुर

CG News: PM मोदी दुनिया के सबसे लोकप्रिय नेता, CM साय ने जताया गर्व, देखें Video

CG News: छत्तीसगढ़ के मुख्यमंत्री विष्णु देव साय ने कहा कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी आज दुनिया के सबसे लोकप्रिय नेता बन गए हैं।

रायपुर

image

Laxmi Vishwakarma

Oct 11, 2025

CG News: छत्तीसगढ़ के मुख्यमंत्री विष्णु देव साय ने प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की वैश्विक लोकप्रियता पर गर्व जताते हुए कहा कि पीएम मोदी आज दुनिया के सबसे लोकप्रिय नेता बन गए हैं। संकट के समय अंतर्राष्ट्रीय नेता भी उनसे सलाह लेते हैं। यह न सिर्फ मोदी के नेतृत्व की स्वीकार्यता का प्रमाण है, बल्कि हर भारतीय के लिए गौरव और खुशी की बात भी है।

CG News: सीएम साय ने कहा कि प्रधानमंत्री मोदी ने भारत को नई ऊंचाइयों पर पहुंचाया है। उनके नेतृत्व में देश ने आर्थिक, तकनीकी और अंतरराष्ट्रीय स्तर पर अपनी मजबूत पहचान बनाई है। आज पूरी दुनिया भारत की बात सुनती है और मोदी के विजन को सराहती है।

11 Oct 2025 04:13 pm

Hindi News / Chhattisgarh / Raipur / Videos / CG News: PM मोदी दुनिया के सबसे लोकप्रिय नेता, CM साय ने जताया गर्व, देखें Video

