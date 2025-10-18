CG News: BJP वोट पाने के लिए नफ़रत फैलाती है… बिहार चुनाव पर बोले कांग्रेस नेता भूपेश बघेल

CG News: छत्तीसगढ़ के पूर्व CM और कांग्रेस नेता भूपेश बघेल ने कहा कि आज हम पूनम पासवान के नॉमिनेशन के लिए कोरहा जा रहे हैं। उसके बाद, हम गया जाएंगे। और कन्हैया कुमार भी मेरे साथ हैं। भारतीय जनता पार्टी नफ़रत की पॉलिटिक्स करती है। उन्हें और कुछ नहीं आता। वे देश या राज्य नहीं चला सकते।

CG News: वे वोट पाने के लिए नफ़रत फैलाते हैं। BJP वोट पाने के लिए मुसलमानों को गाली देती है, लेकिन उसके नेता मुसलमानों को अपना दामाद बनाते हैं। आप जितने भी बड़े नेता को देखते हैं, उनका एक मुस्लिम दामाद होता है। वे वोट पाने के लिए गाली देते हैं और अपनी बेटियों को दामाद बनाने के लिए दे देते हैं।