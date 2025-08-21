Patrika LogoSwitch to English

ताजा खबरें

राज्य

मौसम

TAFE MF Logo

बिहार चुनाव 2025

कुलिश जन्मशती वर्ष

पत्रिका स्पेशल

राष्ट्रीय

मनोरंजन

ज्योतिष

स्वास्थ्य

खेल

धर्म

राजनीति

विश्व

OTT

शिक्षा

ओपिनियन

ऑटो

टेक

गैजेट

लाइफस्टाइल

ब्यूटी

महिला

बिजनेस

क्राइम

जॉब्स

शॉर्ट्स
शॉर्ट्स
वेब स्टोरीज
वेब स्टोरीज
ई-पेपर

ई-पेपर

मेरी खबर

मेरी खबर

शॉर्ट्स

शॉर्ट्स

ई-पेपर

ई-पेपर

रायपुर

CG News: राजधानी में स्वास्थ्य मितानिन संघ और प्रशिक्षक कल्याण संघ का जोरदार धरना, देखें Video

CG News: प्रदेश स्वास्थ्य मितानिन संघ एवं प्रशिक्षक कल्याण संघ ने राजधानी में धरना प्रदर्शन कर मानदेय वृद्धि, स्थायीकरण और सामाजिक सुरक्षा लाभ की मांग उठाई।

रायपुर

Laxmi Vishwakarma

Aug 21, 2025

CG News: प्रदेश स्वास्थ्य मितानिन संघ एवं प्रशिक्षक कल्याण संघ ने अपनी विभिन्न मांगों को लेकर राजधानी में धरना प्रदर्शन किया। संघ के पदाधिकारियों ने बताया कि लंबे समय से मितानिन और प्रशिक्षकों को मानदेय वृद्धि, स्थायीकरण और सामाजिक सुरक्षा लाभ नहीं मिल रहे हैं। धरना स्थल पर बड़ी संख्या में मितानिनें एवं प्रशिक्षक एकत्र हुए और सरकार के खिलाफ नारेबाजी की। उन्होंने कहा कि स्वास्थ्य व्यवस्था की रीढ़ होने के बावजूद उनके साथ उपेक्षापूर्ण व्यवहार किया जा रहा है।

Video By Trilochan Manikpuri

खबर शेयर करें:

शहर की खबरें:

रायपुर न्यूज़

अंबिकापुर न्यूज़

बिलासपुर न्यूज़

भिलाई न्यूज़

जगदलपुर न्यूज़

Published on:

21 Aug 2025 06:05 pm

Hindi News / Chhattisgarh / Raipur / CG News: राजधानी में स्वास्थ्य मितानिन संघ और प्रशिक्षक कल्याण संघ का जोरदार धरना, देखें Video

बड़ी खबरें

View All

रायपुर

छत्तीसगढ़

NEET PG स्टेट टॉपर डॉ. खुशी ने खोले राज, बोलीं- रॉन्ग डायरी और कंसिस्टेंसी से मिली सफलता

NEET PG State topper news
रायपुर

Ganesh Utsav 2025: रायपुर में गणेश उत्सव को लेकर गाइडलाइन जारी, झांकी के लिए रूट निर्धारित, दिए यह निर्देश

Ganesh Utsav 2025: रायपुर में गणेश उत्सव को लेकर गाइडलाइन जारी, झांकी के लिए रूट निर्धारित, दिए यह निर्देश
रायपुर

CG News: ई-रिक्शा का हैंडल पकड़कर मोड़ दी किस्मत की दिशा, जानें लखपति दीदी गायत्री के संघर्ष की कहानी…

CG News: ई-रिक्शा का हैंडल पकड़कर मोड़ दी किस्मत की दिशा, जानें लखपति दीदी गायत्री के संघर्ष की कहानी...
Patrika Special News

Promotion Breaking: छत्तीसगढ़ में 25 SI बने TI, DGP अरुण देव गौतम ने जारी किया आदेश… देखें लिस्ट

Breaking News
रायपुर

कैबिनेट विस्तार पर कांग्रेस-भाजपा आमने-सामने, पूर्व CM बघेल ने पूछा- 14 मंत्री बनाने की अनुमति कब मिली? तीखी बयानबाजी शुरू

छत्तीसगढ़ में राजनीतिक बयानबाजी (फोटो सोर्स- पत्रिका)
रायपुर
Play Store

DOWNLOAD ON

Play Store

App Store

DOWNLOAD ON

App Store

TwitterFacebookInstagramTelegramYoutube
Patrika Site Logo

Trending Topics

Asia Cup 2025

PM Modi

Bihar Elections 2025

Top Categories

राष्ट्रीय

मनोरंजन

स्वास्थ्य

राजस्थान

मध्य प्रदेश

Legal

Grievance Policy

This website follows the DNPA’s code of conduct

Statutory provisions on reporting (sexual offenses)

Privacy Policy

About Us

Code of Conduct

RSS

Copyright © 2025 Patrika Group. All Rights Reserved.