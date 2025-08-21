CG News: राजधानी में स्वास्थ्य मितानिन संघ और प्रशिक्षक कल्याण संघ का जोरदार धरना, देखें Video

CG News: प्रदेश स्वास्थ्य मितानिन संघ एवं प्रशिक्षक कल्याण संघ ने अपनी विभिन्न मांगों को लेकर राजधानी में धरना प्रदर्शन किया। संघ के पदाधिकारियों ने बताया कि लंबे समय से मितानिन और प्रशिक्षकों को मानदेय वृद्धि, स्थायीकरण और सामाजिक सुरक्षा लाभ नहीं मिल रहे हैं। धरना स्थल पर बड़ी संख्या में मितानिनें एवं प्रशिक्षक एकत्र हुए और सरकार के खिलाफ नारेबाजी की। उन्होंने कहा कि स्वास्थ्य व्यवस्था की रीढ़ होने के बावजूद उनके साथ उपेक्षापूर्ण व्यवहार किया जा रहा है।

Video By Trilochan Manikpuri