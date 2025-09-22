Patrika LogoSwitch to English

ताजा खबरें

राज्य

मौसम

TAFE MF Logo

एशिया कप 2025

बिहार चुनाव 2025

कुलिश जन्मशती वर्ष

पत्रिका स्पेशल

राष्ट्रीय

मनोरंजन

ज्योतिष

स्वास्थ्य

खेल

धर्म

राजनीति

विश्व

OTT

शिक्षा

ओपिनियन

ऑटो

टेक

गैजेट

लाइफस्टाइल

ब्यूटी

महिला

बिजनेस

क्राइम

जॉब्स

शॉर्ट्स
शॉर्ट्स
वीडियोज़
वीडियोज़
वेब स्टोरीज
वेब स्टोरीज
ई-पेपर

ई-पेपर

मेरी खबर

मेरी खबर

शॉर्ट्स

शॉर्ट्स

ई-पेपर

ई-पेपर

रायपुर

CG News: तुष्टिकरण नीति की वजह से जनता कांग्रेस को नकार चुकी: ओपी चौधरी

छत्तीसगढ़ के वित्त मंत्री चौधरी ने कहा- बीजेपी की नीति स्पष्ट है कि तुष्टिकरण किसी का नहीं, न्याय सभी को...

रायपुर

Anupam Rajiv Rajvaidya

Sep 22, 2025

CG News: छत्तीसगढ़ के वित्त मंत्री ओपी चौधरी ने कहा कि अंग्रेजों के कौन कितना करीब था, किस व्यक्ति की क्या भूमिका थी, और राजे-रजवाड़े किस प्रकार का जीवन व्यतित करते थे, यह पूरा देश जानता है। भारतीय जनता पार्टी की नीति बिल्कुल स्पष्ट है कि तुष्टिकरण किसी का नहीं, न्याय सभी को। कैबिनेट मिनिस्टर ओपी ने कहा कि कांग्रेस की हमेशा से तुष्टिकरण की नीति रही है, और यही वजह है कि आज देश की जनता कांग्रेस को नकार चुकी है।

यह भी पढ़ें : डिप्टी सीएम शर्मा बोले- पूरा तंत्र शराब घोटाले में लगा था

खबर शेयर करें:

संबंधित विषय:

cg breaking news

cg hindi news

cg latest news

cg news

cg news in hindi

cg patrika news

शहर की खबरें:

रायपुर न्यूज़

अंबिकापुर न्यूज़

बिलासपुर न्यूज़

भिलाई न्यूज़

जगदलपुर न्यूज़

Published on:

22 Sept 2025 02:43 am

Hindi News / Chhattisgarh / Raipur / Videos / CG News: तुष्टिकरण नीति की वजह से जनता कांग्रेस को नकार चुकी: ओपी चौधरी

बड़ी खबरें

View All

रायपुर

छत्तीसगढ़

अबूझमाड़ में लगा स्वास्थ्य शिविर.. उफनती इंद्रावती नदी को पार पहुंचे कर्मचारियों ने गर्भवती महिलाओं की जांच कर दिए परामर्श

CG Hindi news
रायपुर

नवरात्रि पर कांग्रेस का बड़ा दांव… जारी करेगी मंडल और ब्लॉक अध्यक्षों की सूची, बदले जाएंगे कई चेहरे

Congress Block President List 2025 (Photo source- Patrika)
रायपुर

CG News: अब ड्रोन से होगी निगरानी, रेत-बजरी के अवैध खनन पर लगेगी लगाम

खनिजों की ड्रोन से होगी निगरानी (Photo source- Patrika)
रायपुर

मां बम्लेश्वरी मंदिर में उमड़ेगा भक्तों को सैलाब, सुरक्षा व सेवा के पुख्ता इंतजाम, बढ़ाई गईं सुविधाएं

maa bamleshwari mandir
रायपुर

सहायक प्राध्यापकों के 2169 पद खाली, नेट-सेट-पीएचडी संघ ने की भर्ती प्रक्रिया शुरू करने की मांग

CG Assistant Professor Recruitment
रायपुर
Play Store

DOWNLOAD ON

Play Store

App Store

DOWNLOAD ON

App Store

TwitterFacebookInstagramTelegramYoutube
Patrika Site Logo

Trending Topics

Bihar Elections 2025

PM Modi

Asia Cup 2025

Top Categories

राष्ट्रीय

मनोरंजन

स्वास्थ्य

राजस्थान

मध्य प्रदेश

Legal

Privacy Policy

Statutory provisions on reporting (sexual offenses)

This website follows the DNPA’s code of conduct

Code of Conduct

About Us

Grievance Policy

RSS

Copyright © 2025 Patrika Group. All Rights Reserved.