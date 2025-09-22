CG News: तुष्टिकरण नीति की वजह से जनता कांग्रेस को नकार चुकी: ओपी चौधरी

CG News: छत्तीसगढ़ के वित्त मंत्री ओपी चौधरी ने कहा कि अंग्रेजों के कौन कितना करीब था, किस व्यक्ति की क्या भूमिका थी, और राजे-रजवाड़े किस प्रकार का जीवन व्यतित करते थे, यह पूरा देश जानता है। भारतीय जनता पार्टी की नीति बिल्कुल स्पष्ट है कि तुष्टिकरण किसी का नहीं, न्याय सभी को। कैबिनेट मिनिस्टर ओपी ने कहा कि कांग्रेस की हमेशा से तुष्टिकरण की नीति रही है, और यही वजह है कि आज देश की जनता कांग्रेस को नकार चुकी है।

