CG News: एक भारत श्रेष्ठ भारत की आव्हान पर छत्तीसगढ़ में 31 अक्टूबर से पद यात्रा, देखें Video

CG News: भारत के लौह पुरुष सरदार वल्लभभाई पटेल की जयंती के अवसर पर देशभर में “रन फॉर यूनिटी” का आयोजन किया जा रहा है। छत्तीसगढ़ के खेल मंत्री अरुण साव ने जानकारी दी कि यह आयोजन माय भारत ऐप के माध्यम से पूरे देश में 6 अक्टूबर से शुरू हो गया है। इस अभियान के तहत 31 अक्टूबर से 15 नवम्बर तक प्रत्येक जिले में पद यात्रा निकाली जाएगी। इस पद यात्रा में सभी जिलों से पांच-पांच युवाओं का चयन किया जाएगा, जो नागपुर पहुंचेंगे, और वहां से सरदार पटेल की जन्मस्थली तक की यात्रा करेंगे।

CG News: यह यात्रा लगभग 150 किलोमीटर की होगी। यात्रा का समापन स्टेच्यू ऑफ यूनिटी पर होगा, जहां एक बड़ा आयोजन भी आयोजित किया जाएगा। इस आयोजन में छत्तीसगढ़ की प्रदर्शनी भी लगाई जाएगी। खेल मंत्री अरुण साव ने बताया कि यह पहल “एक भारत, श्रेष्ठ भारत” के आदर्श को फैलाने का माध्यम है। युवाओं के इस उत्साहपूर्ण अभियान के जरिए देशभर में एकता और अखंडता का संदेश दिया जाएगा।



Video By Trilochan Manikpuri