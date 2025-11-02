Chhattisgarh News: रजत जयंती पर देशभक्ति से रंगेगा रायपुर का आसमान, वाइस प्रेसिडेंट होंगे शामिल

Chhattisgarh News: 4-5 नवंबर को सिल्वर जुबली सेलिब्रेशन में सूर्य किरण एरोबेटिक टीम एयर शो करेगी। रायपुर कलेक्टर गौरव सिंह ने कहा कि हमारा राज्य अपनी सिल्वर जुबली मना रहा है। यह इवेंट दो फेज़ में होगा। 4 तारीख को ट्रायल रन होगा, और 5 तारीख को लाइव शो होगा। स्कूल के बच्चे भी इस सेलिब्रेशन का मज़ा लेंगे। सभी ज़रूरी इंतज़ाम कर लिए गए हैं।

Chhattisgarh News: इस इवेंट में इंडियन एयर फ़ोर्स के फ़ाइटर जेट्स का रोमांचक शो होगा, जो राज्य के युवाओं को डिफ़ेंस फ़ोर्स में शामिल होने के लिए प्रेरित करेगा। ज़िला प्रशासन इस प्रोग्राम को लेकर उत्साहित है। ऑर्गनाइज़िंग टीम यह पक्का करने के लिए ज़ोरदार तैयारी कर रही है कि सब कुछ ठीक रहे। यह इवेंट रायपुर में देशभक्ति का माहौल बनाएगा और इसमें वाइस प्रेसिडेंट भी शामिल होंगे।