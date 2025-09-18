Patrika LogoSwitch to English

रायपुर

रायपुर में खारुन नदी की आरती में शामिल हुए CM साय, जनसभा को भी किया संबोधित… Video

CG News: छत्तीसगढ़ के मुख्यमंत्री विष्णु देव साय ने राजधानी रायपुर में आयोजित खारुन नदी की आरती में भाग लिया। इस धार्मिक और सांस्कृतिक अवसर पर उन्होंने नदी के तट पर श्रद्धालुओं के बीच जाकर पूजा-अर्चना की और आरती में शामिल हुए।

रायपुर

Shradha Jaiswal

Sep 18, 2025

CG News: छत्तीसगढ़ के मुख्यमंत्री विष्णु देव साय ने राजधानी रायपुर में आयोजित खारुन नदी की आरती में भाग लिया। इस धार्मिक और सांस्कृतिक अवसर पर उन्होंने नदी के तट पर श्रद्धालुओं के बीच जाकर पूजा-अर्चना की और आरती में शामिल हुए।

इस अवसर पर मुख्यमंत्री ने उपस्थित लोगों को संबोधित करते हुए कहा कि नदी और प्राकृतिक संसाधनों का संरक्षण हमारी जिम्मेदारी है। उन्होंने कहा कि खारुन नदी केवल धार्मिक महत्व ही नहीं रखती, बल्कि यह शहर की जीवनधारा भी है और इसके संरक्षण से ही आने वाली पीढ़ियों का भला संभव है।

रायपुर
