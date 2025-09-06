Raipur Aerocon: सीएम साय ने कहा- कैंसर की प्रारंभिक पहचान और उपचार में हुए शोध से नई उम्मीदें जगी हैं

Raipur Aerocon: छत्तीसगढ़ के मुख्यमंत्री विष्णु देव साय ने 6 सितंबर को राजधानी रायपुर के पंडित जवाहरलाल नेहरू मेडिकल कॉलेज सभागार में छत्तीसगढ़ मध्यप्रदेश चैप्टर (Chhattisgarh Madhya Pradesh Chapter) के दो दिवसीय आयोजन एरोकॉन 2025 का शुभारंभ किया। एरोकॉन को संबोधित करते हुए सीएम विष्णुदेव साय ने कहा कि कैंसर की प्रारंभिक पहचान और उपचार में हुए शोध से नई उम्मीदें जगी हैं। रायपुर में आयोजित इस दो दिवसीय संगोष्ठी में कैंसर (Cancer) की रोकथाम, नई दवाओं व संभावनाओं पर गहन चर्चा होगी और मुझे विश्वास है कि यह सार्थक सिद्ध होगी। कार्यक्रम में विधानसभा अध्यक्ष डॉ. रमन सिंह, स्वास्थ्य मंत्री (Health Minister) श्याम बिहारी जायसवाल, रायपुर उत्तर के विधायक पुरंदर मिश्रा, मेडिकल कॉलेज रायपुर के अधिष्ठाता डॉ. विवेक चौधरी, आयुष विश्वविद्यालय (Pt. Deendayal Upadhyay Memorial Health Science and Ayush University of Chhattisgarh) के कुलपति प्रो. पीके पात्रा, विशेषज्ञ चिकित्सक, विद्यार्थी और गणमान्य नागरिक बड़ी संख्या में उपस्थित थे।

