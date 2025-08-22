साउथ स्टाइल में दिखे मंत्री खुशवंत, बोले- पावर कुर्सी में नहीं, बैठने वाले में… VIDEO शेयर कर कांग्रेस ने कसा तंज

CG News: छत्तीसगढ़ के मुख्यमंत्री विष्णुदेव साय ने हाल ही में अपने मंत्रिमंडल का विस्तार कर 3 नए मंत्रियों को शामिल किया है। शपथ ग्रहण के बाद से ही दो नए मंत्री गुरु खुशवंत साहेब और राजेश अग्रवाल सोशल मीडिया पर चर्चा में हैं।

गुरु खुशवंत साहेब का एक वीडियो सोशल मीडिया पर तेजी से वायरल हो रहा है, जिसमें वे साउथ फिल्मों की स्टाइल में डायलॉग बोलते नजर आ रहे हैं। वीडियो में वे कहते हैं – पावर कुर्सी में नहीं, उस पर बैठने वाले में होती है, जो कुर्सी में बैठा है वो पूरा पावर हाउस है। यह डायलॉग साउथ सुपरस्टार थलपति विजय की फिल्म से लिया गया है। कांग्रेस नेताओं ने इस वीडियो को शेयर कर तंज कसते हुए लिखा – भाजपा के नए मंत्री की तरफ से पुराने मंत्रियों को प्यार भरा संदेश। वहीं लखनपुर में मंत्री राजेश अग्रवाल अकेले ही बिना किसी सुरक्षा के स्कूटी पर घूमते दिखाई दिए।

कांग्रेस ने इन वीडियो को लेकर भाजपा पर निशाना साधा है। वहीं मंत्री गुरु खुशवंत साहेब ने पलटवार करते हुए कहा कि ये वीडियो 5 साल पुराना है। कांग्रेस नेताओं ने इसे दुर्भावनावश शपथ ग्रहण के दिन वायरल किया। कांग्रेस ने 5 साल तक सतनामी समाज का अपमान किया, लेकिन भाजपा समाज को सम्मान और पद दे रही है। यही बात कांग्रेस को बर्दाश्त नहीं हो रही है। नए मंत्रियों के इन वायरल वीडियोज ने छत्तीसगढ़ की राजनीति में नया रंग भर दिया है और सोशल मीडिया पर इसे लेकर तीखी बहस जारी है।