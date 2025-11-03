Womens World Cup: इंडिया वर्ल्ड चैंपियन, महिला क्रिकेट में बेटियों की जीत पर रायपुर में जश्न

Womens World Cup: आईसीसी महिला विश्व कप का फाइनल मैच भारत और दक्षिण अफ्रीका के बीच 2 नवंबर को मुंबई में खेला गया। भारत ने दक्षिण अफ्रीका को 52 रनों से हराकर क्रिकेट विश्व कप के खिताब पर कब्जा किया। भारतीय महिलाओं के वर्ल्ड चैंपियन बनने का जोरदार जश्न रायपुर में भी मनाया गया। छत्तीसगढ़ के मुख्यमंत्री विष्णु देव साय ने भारतीय महिला क्रिकेट टीम को विश्वविजेता बनने पर हार्दिक बधाई एवं शुभकामनाएं दी हैं। सीएम साय ने कहा कि भारतीय महिला खिलाड़ियों ने अपने उत्कृष्ट प्रदर्शन, अनुशासन, समर्पण और अदम्य जज़्बे से देश का नाम रोशन किया है। यह उपलब्धि पूरे भारत के लिए गौरव का क्षण है। मुख्यमंत्री साय ने कहा कि भारतीय महिला क्रिकेट टीम की जीत हर उस बेटी के लिए प्रेरणा है, जो अपने सपनों को साकार करने का साहस रखती है। यह जीत देशभर में महिला खेल प्रतिभाओं को नई दिशा देगी।

