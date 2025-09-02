Ganesh Utsav 2025: रायपुर में भगवान शिव के शरभ अवतार की झांकी, देखें वीडियो

Ganesh Utsav 2025: रायपुर में गणेश विसर्जन झांकी के लिए जोर-शोर से तैयारियां चल रही है। इस बार रायपुर में 8 सितंबर की रात गणेश विसर्जनं झांकी निकाली जाएगी। इसके लिए रायपुर के रामकुंड में झांकी बनाया जा रहा है। कलाकार इस बार भगवान शिव जी शरभ अवतार की झांकी तैयार कर रहे है।
