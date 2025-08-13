CG Video News: स्वास्थ्य मंत्री बोले सरकार कर रही छत्तीसगढ़ को एचआईवी मुक्त करने के प्रयास

CG Video News : अंतरराष्ट्रीय युवा दिवस पर 12 अगस्त को छत्तीसगढ़ के स्वास्थ्य मंत्री श्याम बिहारी जायसवाल ने राज्य में एचआईवी एड्स (HIV AIDS) के प्रति जागरुकता बढ़ाने के उद्देश्य से राजधानी रायपुर स्थित अपने निवास कार्यालय से दो एचआईवी एड्स जागरुकता वाहनों को हरी झंडी दिखाकर रवाना किया। इस जागरुकता अभियान के दौरान छत्तीसगढ़ के ऐसे 19 जिले जहां एचआईवी के प्रति कम जागरुकता है, वहां हर जिले में दो-दो जागरुकता वाहनों (Awareness Vehicle) को रवाना किया गया है। इन जिलों के सभी हाईस्कूल तथा हायर सेकंडरी स्कूलों में भी एचआईवी को लेकर जागरुकता फैलाने का काम किया जाएगा। हैल्थ मिनिस्टर जायसवाल ने कहा कि हमारी सरकार छत्तीसगढ़ (Chhattisgarh) को एचआईवी मुक्त बनाने के लिए प्रयास कर रही है।

