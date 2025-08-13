13 अगस्त 2025,

बुधवार

Patrika LogoSwitch to English

ताजा खबरें

राज्य

स्वतंत्रता दिवस

TAFE MF Logo

मौसम

बिहार चुनाव 2025

पत्रिका स्पेशल

राष्ट्रीय

मनोरंजन

ज्योतिष

स्वास्थ्य

खेल

धर्म

राजनीति

विश्व

OTT

शिक्षा

ओपिनियन

ऑटो

टेक

गैजेट

लाइफस्टाइल

ब्यूटी

महिला

बिजनेस

क्राइम

जॉब्स

शॉर्ट्स
शॉर्ट्स
वेब स्टोरीज
वेब स्टोरीज
ई-पेपर

ई-पेपर

मेरी खबर

मेरी खबर

शॉर्ट्स

शॉर्ट्स

ई-पेपर

ई-पेपर

रायपुर

CG Video News: स्वास्थ्य मंत्री बोले सरकार कर रही छत्तीसगढ़ को एचआईवी मुक्त करने के प्रयास

अंतरराष्ट्रीय युवा दिवस पर हैल्थ मिनिस्टर श्याम बिहारी जायसवाल ने राजधानी रायपुर में एचआईवी एड्स जागरुकता वाहनों को दिखाई हरी झंडी...

रायपुर

Anupam Rajiv Rajvaidya

Aug 13, 2025

CG Video News : अंतरराष्ट्रीय युवा दिवस पर 12 अगस्त को छत्तीसगढ़ के स्वास्थ्य मंत्री श्याम बिहारी जायसवाल ने राज्य में एचआईवी एड्स (HIV AIDS) के प्रति जागरुकता बढ़ाने के उद्देश्य से राजधानी रायपुर स्थित अपने निवास कार्यालय से दो एचआईवी एड्स जागरुकता वाहनों को हरी झंडी दिखाकर रवाना किया। इस जागरुकता अभियान के दौरान छत्तीसगढ़ के ऐसे 19 जिले जहां एचआईवी के प्रति कम जागरुकता है, वहां हर जिले में दो-दो जागरुकता वाहनों (Awareness Vehicle) को रवाना किया गया है। इन जिलों के सभी हाईस्कूल तथा हायर सेकंडरी स्कूलों में भी एचआईवी को लेकर जागरुकता फैलाने का काम किया जाएगा। हैल्थ मिनिस्टर जायसवाल ने कहा कि हमारी सरकार छत्तीसगढ़ (Chhattisgarh) को एचआईवी मुक्त बनाने के लिए प्रयास कर रही है।

यह भी पढ़ें : फार्मा सही दाम मोबाइल ऐप छत्तीसगढ़ में लॉन्च

खबर शेयर करें:

संबंधित विषय:

cg breaking news

cg hindi news

cg latest news

cg news

cg news in hindi

cg patrika news

health

health news

शहर की खबरें:

रायपुर न्यूज़

अंबिकापुर न्यूज़

बिलासपुर न्यूज़

भिलाई न्यूज़

जगदलपुर न्यूज़

Published on:

13 Aug 2025 02:45 am

Hindi News / Chhattisgarh / Raipur / CG Video News: स्वास्थ्य मंत्री बोले सरकार कर रही छत्तीसगढ़ को एचआईवी मुक्त करने के प्रयास

बड़ी खबरें

View All

रायपुर

छत्तीसगढ़

CG News: फार्मा सही दाम मोबाइल ऐप छत्तीसगढ़ में लॉन्च

Pharma Sahi Daam App
रायपुर

लाखों का कर्ज.. बचने कारोबारी ने रची लूट की झूठी कहानी, ऐसे खुला राज

raipur loot case
रायपुर

छत्तीसगढ़ के ये 5 कृष्ण मंदिर हैं बेहद खास, यहां रहती है मथुरा-वृंदावन जैसी धूम, जानें खासियत

कृष्ण मंदिरों में जन्माष्टमी का उल्लास चरम पर (Photo source- Patrika)
Patrika Special News

Raipur News: रायपुर की सबसे बड़ी दही हांडी प्रतियोगिता,पवनदीप राजन जैसे जाने-माने कलाकारों की रहेगी प्रस्तुतियां…

Raipur News: रायपुर की सबसे बड़ी दही हांडी प्रतियोगिता,पवनदीप राजन जैसे जाने-माने कलाकारों की प्रस्तुतियां खास रहेगी
रायपुर

Woman for Tree: महिला समूहों के चयन में लोचा, 100 की जगह 300 रुपए में बेच रहे फॉर्म, महापौर को देना पड़ा दखल

Raipur News, Raipur Meyor
रायपुर
Play Store

DOWNLOAD ON

Play Store

App Store

DOWNLOAD ON

App Store

TwitterFacebookInstagramTelegramYoutube
Patrika Site Logo

Trending Topics

Bihar Elections 2025

Janmashtami 2025

PM Modi

Asia Cup 2025

Top Categories

राष्ट्रीय

मनोरंजन

स्वास्थ्य

राजस्थान

मध्य प्रदेश

Legal

Privacy Policy

Statutory provisions on reporting (sexual offenses)

This website follows the DNPA’s code of conduct

Code of Conduct

About Us

Grievance Policy

RSS

Copyright © 2025 Patrika Group. All Rights Reserved.