Maa Durga Visarjan: महादेव घाट पर माता दुर्गा की प्रतिमा का विसर्जन, श्रद्धालुओं ने किया अंतिम दर्शन, देखें Video

Maa Durga Visarjan: महादेव घाट के विसर्जन कुंड में माता की प्रतिमा का विसर्जन होते हुए देखा गया। दुर्गा पूजा पर्व की समाप्ति के साथ ही भक्तों ने श्रद्धा और उल्लास के साथ मां दुर्गा की प्रतिमा का अंतिम दर्शन किया और कुंड में विसर्जित किया। यह परंपरा न केवल धार्मिक आस्था का प्रतीक है बल्कि स्थानीय सांस्कृतिक जीवन का भी महत्वपूर्ण हिस्सा है।

Maa Durga Visarjan: भक्तों ने विसर्जन के दौरान विधिपूर्वक पूजा-अर्चना की और मां दुर्गा की खुशहाली, परिवार में सुख-समृद्धि और समाज में शांति की प्रार्थना की। महादेव घाट पर सुरक्षा और व्यवस्था के विशेष इंतजाम किए गए थे, जिससे श्रद्धालुओं को विसर्जन में कोई असुविधा न हो। विसर्जन के दौरान भारी भीड़ जुटी रही और इसे लेकर प्रशासन ने मार्गों पर यातायात नियंत्रण और सुरक्षा के उपाय सुनिश्चित किए।

Video By Trilochan Manikpuri