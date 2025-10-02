Patrika LogoSwitch to English

ताजा खबरें

राज्य

मौसम

TAFE MF Logo

Women's World Cup 2025

बिहार चुनाव 2025

कुलिश जन्मशती वर्ष

पत्रिका स्पेशल

राष्ट्रीय

मनोरंजन

ज्योतिष

स्वास्थ्य

खेल

धर्म

राजनीति

विश्व

OTT

शिक्षा

ओपिनियन

ऑटो

टेक

गैजेट

लाइफस्टाइल

ब्यूटी

महिला

बिजनेस

क्राइम

जॉब्स

शॉर्ट्स
शॉर्ट्स
वीडियोज़
वीडियोज़
वेब स्टोरीज
वेब स्टोरीज
ई-पेपर

ई-पेपर

home_icon

मेरी खबर

video_icon

शॉर्ट्स

epaper_icon

ई-पेपर

रायपुर

No video available

Maa Durga Visarjan: महादेव घाट पर माता दुर्गा की प्रतिमा का विसर्जन, श्रद्धालुओं ने किया अंतिम दर्शन, देखें Video

Maa Durga Visarjan: रायपुर में महादेव घाट पर माता दुर्गा की प्रतिमा का विधिपूर्वक विसर्जन किया गया। श्रद्धालुओं ने पूजा-अर्चना की और मां दुर्गा की खुशहाली और समाज में शांति की प्रार्थना की।

रायपुर

image

Laxmi Vishwakarma

Oct 02, 2025

Maa Durga Visarjan: महादेव घाट के विसर्जन कुंड में माता की प्रतिमा का विसर्जन होते हुए देखा गया। दुर्गा पूजा पर्व की समाप्ति के साथ ही भक्तों ने श्रद्धा और उल्लास के साथ मां दुर्गा की प्रतिमा का अंतिम दर्शन किया और कुंड में विसर्जित किया। यह परंपरा न केवल धार्मिक आस्था का प्रतीक है बल्कि स्थानीय सांस्कृतिक जीवन का भी महत्वपूर्ण हिस्सा है।

Maa Durga Visarjan: भक्तों ने विसर्जन के दौरान विधिपूर्वक पूजा-अर्चना की और मां दुर्गा की खुशहाली, परिवार में सुख-समृद्धि और समाज में शांति की प्रार्थना की। महादेव घाट पर सुरक्षा और व्यवस्था के विशेष इंतजाम किए गए थे, जिससे श्रद्धालुओं को विसर्जन में कोई असुविधा न हो। विसर्जन के दौरान भारी भीड़ जुटी रही और इसे लेकर प्रशासन ने मार्गों पर यातायात नियंत्रण और सुरक्षा के उपाय सुनिश्चित किए।

Video By Trilochan Manikpuri

खबर शेयर करें:

Join Arovia on WhatsApp

शहर की खबरें:

रायपुर न्यूज़

अंबिकापुर न्यूज़

बिलासपुर न्यूज़

भिलाई न्यूज़

जगदलपुर न्यूज़

Published on:

02 Oct 2025 04:59 pm

Hindi News / Chhattisgarh / Raipur / Videos / Maa Durga Visarjan: महादेव घाट पर माता दुर्गा की प्रतिमा का विसर्जन, श्रद्धालुओं ने किया अंतिम दर्शन, देखें Video

बड़ी खबरें

View All

Chhattisgarh

दिवाली से पहले मोदी सरकार का बड़ा तोहफा, छत्तीसगढ़ को कर हस्तांतरण से मिला 3,462 करोड़ रुपए करोड़ का लाभ

दिवाली से पहले मोदी सरकार का बड़ा तोहफा (Photo source- Patrika)
रायपुर

CG Politics: बिरनपुर हिंसा को लेकर सियासत गरमाई, कांग्रेस ने उप मुख्यमंत्री साव से मांगा इस्तीफा

CG Politics: बिरनपुर हिंसा को लेकर सियासत गरमाई, कांग्रेस ने उप मुख्यमंत्री साव से मांगा इस्तीफा
रायपुर

मुख्यमंत्री साय ने राष्ट्रपिता महात्मा गांधी और पूर्व प्रधानमंत्री लाल बहादुर शास्त्री को उनकी जयंती पर किया नमनमहात्मा

मुख्यमंत्री साय ने राष्ट्रपिता महात्मा गांधी और पूर्व प्रधानमंत्री लाल बहादुर शास्त्री को उनकी जयंती पर किया नमन
रायपुर

Vijayadashami 2025: आज चूर-चूर होगा रावण का अहंकार, कहीं इलेक्ट्रिक आतिशबाजी तो कहीं रामलीला, बारिश डाल सकती है खलल

Vijayadashami 2025: आज चूर-चूर होगा रावण का अहंकार, कहीं इलेक्ट्रिक आतिशबाजी तो कहीं रामलीला, बारिश डाल सकती है खलल
रायपुर

CG News: रायपुर में विदेशी युवकों का विवाद, भागते समय कार से मारी टक्कर, लोगों ने कर दी जमकर पिटाई

CG News: रायपुर में विदेशी युवकों का विवाद, भागते समय कार से मारी टक्कर, लोगों ने कर दी जमकर पिटाई
रायपुर
Play Store

DOWNLOAD ON

Play Store

App Store

DOWNLOAD ON

App Store

TwitterFacebookInstagramTelegramYoutube
Patrika Site Logo

Trending Topics

Asia Cup 2025

PM Modi

Bihar Elections 2025

Top Categories

राष्ट्रीय

मनोरंजन

स्वास्थ्य

राजस्थान

मध्य प्रदेश

Legal

Grievance Policy

This website follows the DNPA’s code of conduct

Statutory provisions on reporting (sexual offenses)

Privacy Policy

About Us

Code of Conduct

RSS

Copyright © 2025 Patrika Group. All Rights Reserved.