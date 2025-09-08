Floods: बस्तर के बाढ़ पीड़ितों की मदद के लिए मध्यप्रदेश, ओडिशा और गोवा सरकार ने बढ़ाया हाथ

Floods: बस्तर के बाढ़ पीड़ितों के लिए मध्य प्रदेश, ओडिशा (Odisha) और गोवा सरकार ने मदद का हाथ बढ़ाया है। इन तीनों राज्यों ने छत्तीसगढ़ के मुख्यमंत्री राहत कोष में सहयोग राशि और राहत सामग्री भी भेजी है। गुजरात (Gujarat) से भी जल्द सहायता मिलने की उम्मीद है। इससे बाढ़ प्रभावितों के राहत कार्य में और भी तेजी आएगी। छत्तीसगढ़ के मुख्यमंत्री विष्णु देव साय ने बस्तर में भारी बारिश (Heavy Rains) से प्रभावित लोगों की मदद के लिए सहायता राशि और राहत सामग्री भेजने पर मध्यप्रदेश (Madhya Pradesh) के सीएम डॉ. मोहन यादव को धन्यवाद दिया है। साथ ही ओडिशा के सीएम मोहन चरण मांझी और गोवा (Goa) के सीएम डॉ. प्रमोद सावंत का आभार जताया है। सीएम विष्णुदेव साय ने कहा कि हमारी सरकार ने भी बाढ़ पीड़ितों (Flood Affected) को तत्काल सहायता पहुंचाने का काम किया है।
