रायपुर

शराब घोटाले में मनी लॉन्ड्रिंग केस! पूर्व CM भूपेश बघेल के बेटे चैतन्य बघेल कोर्ट में पेश, Video

CG News: छत्तीसगढ़ के पूर्व मुख्यमंत्री भूपेश बघेल के बेटे चैतन्य बघेल को आज ईडी की हिरासत खत्म होने के बाद रायपुर की एक अदालत में पेश किया गया।

रायपुर

Shradha Jaiswal

Aug 23, 2025

CG News: छत्तीसगढ़ के पूर्व मुख्यमंत्री भूपेश बघेल के बेटे चैतन्य बघेल को आज ईडी की हिरासत खत्म होने के बाद रायपुर की एक अदालत में पेश किया गया। उन्हें कथित शराब घोटाले से जुड़े मनी लॉन्ड्रिंग मामले में गिरफ्तार किया गया था।

Published on:

23 Aug 2025 05:17 pm

Hindi News / Chhattisgarh / Raipur / शराब घोटाले में मनी लॉन्ड्रिंग केस! पूर्व CM भूपेश बघेल के बेटे चैतन्य बघेल कोर्ट में पेश, Video

रायपुर
