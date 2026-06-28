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Raipur : छत्तीसगढ़ में नई आवासीय परियोजना अब पर्याप्त बुकिंग के बाद ही
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Raipur : छत्तीसगढ़ में नई आवासीय परियोजना अब पर्याप्त बुकिंग के बाद ही

आवास एवं पर्यावरण मंत्री ओपी चौधरी ने कहा कि इससे अनावश्यक निर्माण और वित्तीय जोखिम से बचा जा सकेगा...
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रायपुर

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Anupam Rajiv Rajvaidya

Jun 28, 2026

छत्तीसगढ़ के आवास एवं पर्यावरण मंत्री ओपी चौधरी ने रायपुर (Raipur) में कहा कि गृह निर्माण मंडल को अधोसंरचना विकास मंडल के रूप में नई पहचान देकर प्रदेश के पूंजीगत व्यय और विकास कार्यों में इसकी भूमिका का विस्तार किया गया है। कैबिनेट मंत्री ओपी ने कहा कि अब किसी भी नई आवासीय परियोजना (New Residential Project) का निर्माण तभी प्रारंभ होगा, जब पर्याप्त बुकिंग सुनिश्चित हो जाएगी। इससे अनावश्यक निर्माण और वित्तीय जोखिम (Financial Risk) से बचा जा सके।

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Published on:

28 Jun 2026 03:03 am

Hindi News / Chhattisgarh / Raipur / Videos / Raipur : छत्तीसगढ़ में नई आवासीय परियोजना अब पर्याप्त बुकिंग के बाद ही

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