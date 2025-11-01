छत्तीसगढ़ रजत महोत्सव में PM मोदी शामिल, करेंगे 14,260 करोड़ की परियोजनाओं का शुभारंभ, देखें Video

CG News: छत्तीसगढ़ के रायपुर प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी आज छत्तीसगढ़ दौरे पर हैं। वे राज्य गठन की 25वीं वर्षगांठ के उपलक्ष्य में आयोजित छत्तीसगढ़ रजत महोत्सव में शामिल होंगे। इस अवसर पर प्रधानमंत्री राज्य को कई बड़ी सौगातें देंगे। वे सड़क, उद्योग, स्वास्थ्य सेवा और ऊर्जा जैसे प्रमुख क्षेत्रों में 14,260 करोड़ रुपये से अधिक की विकास परियोजनाओं का उद्घाटन और शिलान्यास करेंगे।
इन परियोजनाओं से प्रदेश के बुनियादी ढांचे को नई दिशा मिलने की उम्मीद है। प्रधानमंत्री मोदी इस दौरे के दौरान छत्तीसगढ़ विधानसभा के नए भवन का उद्घाटन करेंगे और भारत रत्न पूर्व प्रधानमंत्री अटल बिहारी वाजपेयी की प्रतिमा का अनावरण भी करेंगे। इसके अलावा, वे राज्य की 25 साल की विकास यात्रा के जश्न में प्रदेशवासियों के साथ शामिल होंगे।
