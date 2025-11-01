Patrika LogoSwitch to English

ताजा खबरें

राज्य

मौसम

TAFE MF Logo

Women's World Cup 2025

बिहार चुनाव 2025

कुलिश जन्मशती वर्ष

पत्रिका स्पेशल

राष्ट्रीय

मनोरंजन

ज्योतिष

स्वास्थ्य

खेल

धर्म

राजनीति

विश्व

OTT

शिक्षा

ओपिनियन

ऑटो

टेक

गैजेट

लाइफस्टाइल

ब्यूटी

महिला

बिजनेस

क्राइम

जॉब्स

शॉर्ट्स_icon
शॉर्ट्स
वीडियोज़_icon
वीडियोज़
वेब स्टोरीज_icon
वेब स्टोरीज
ई-पेपर_icon

ई-पेपर

home_icon

मेरी खबर

video_icon

शॉर्ट्स

epaper_icon

ई-पेपर

रायपुर

छत्तीसगढ़ रजत महोत्सव में PM मोदी शामिल, करेंगे 14,260 करोड़ की परियोजनाओं का शुभारंभ, देखें Video

CG News: रायपुर प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी आज छत्तीसगढ़ दौरे पर हैं। वे राज्य गठन की 25वीं वर्षगांठ के उपलक्ष्य में आयोजित छत्तीसगढ़ रजत महोत्सव में शामिल होंगे।

Google source verification

रायपुर

image

Shradha Jaiswal

Nov 01, 2025

CG News: छत्तीसगढ़ के रायपुर प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी आज छत्तीसगढ़ दौरे पर हैं। वे राज्य गठन की 25वीं वर्षगांठ के उपलक्ष्य में आयोजित छत्तीसगढ़ रजत महोत्सव में शामिल होंगे। इस अवसर पर प्रधानमंत्री राज्य को कई बड़ी सौगातें देंगे। वे सड़क, उद्योग, स्वास्थ्य सेवा और ऊर्जा जैसे प्रमुख क्षेत्रों में 14,260 करोड़ रुपये से अधिक की विकास परियोजनाओं का उद्घाटन और शिलान्यास करेंगे।

इन परियोजनाओं से प्रदेश के बुनियादी ढांचे को नई दिशा मिलने की उम्मीद है। प्रधानमंत्री मोदी इस दौरे के दौरान छत्तीसगढ़ विधानसभा के नए भवन का उद्घाटन करेंगे और भारत रत्न पूर्व प्रधानमंत्री अटल बिहारी वाजपेयी की प्रतिमा का अनावरण भी करेंगे। इसके अलावा, वे राज्य की 25 साल की विकास यात्रा के जश्न में प्रदेशवासियों के साथ शामिल होंगे।

खबर शेयर करें:

Join Arovia on WhatsApp

संबंधित विषय:

cg news

शहर की खबरें:

रायपुर न्यूज़

अंबिकापुर न्यूज़

बिलासपुर न्यूज़

भिलाई न्यूज़

जगदलपुर न्यूज़

Updated on:

01 Nov 2025 10:08 am

Published on:

01 Nov 2025 10:06 am

Hindi News / Chhattisgarh / Raipur / Videos / छत्तीसगढ़ रजत महोत्सव में PM मोदी शामिल, करेंगे 14,260 करोड़ की परियोजनाओं का शुभारंभ, देखें Video

बड़ी खबरें

View All

रायपुर

छत्तीसगढ़

मुख्यमंत्री ने छत्तीसगढ़ महतारी की प्रतिमा पर माल्यार्पण कर उन्हें नमन किया, पूजा-अर्चना कर प्रदेशवासियों की खुशहाली की कामना की

मुख्यमंत्री ने छत्तीसगढ़ महतारी की प्रतिमा पर माल्यार्पण कर उन्हें नमन किया, पूजा-अर्चना कर प्रदेशवासियों की खुशहाली की कामना की
रायपुर

Pm Modi in CG: रायपुर पहुंचे प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी, पद्म विभूषण तीजन बाई का हाल-चाल जाना, इन 12 जगहों पर होगा स्वागत

Pm Modi in CG: रायपुर पहुंचे प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी, पद्म विभूषण तीजन बाई का हाल-चाल जाना, इन 12 जगहों पर होगा स्वागत
रायपुर

राज्योत्सव पर मंडराए बारिश के बादल, आज इस जिले में जमकर बरसेंगे मेघा, देखें IMD का ताजा अपडेट

रायपुर

Chhattisgarh High Court Recruitment: छत्तीसगढ़ हाईकोर्ट में 100 से ज्यादा पदों पर निकली भर्ती, जान लें सैलरी सहित अन्य डिटेल्स

Chhattisgarh High Court Recruitment
शिक्षा

छत्तीसगढ़ के 25 साल पूरे होने पर PM मोदी आज आएंगे नवा रायपुर, ‘X’ पर शेयर की ये बड़ी बातें…! कई योजनाओं का करेंगे शुभारंभ

छत्तीसगढ़ के 25 साल पूरे होने पर PM मोदी आज आएंगे नवा रायपुर(photo-patrika)
रायपुर
Play Store

DOWNLOAD ON

Play Store

App Store

DOWNLOAD ON

App Store

TwitterFacebookInstagramTelegramYoutube
Patrika Site Logo

Trending Topics

Bihar Elections 2025

PM Modi

Women's World Cup 2025

Top Categories

राष्ट्रीय

मनोरंजन

स्वास्थ्य

राजस्थान

मध्य प्रदेश

Legal

Privacy Policy

Statutory provisions on reporting (sexual offenses)

This website follows the DNPA’s code of conduct

Code of Conduct

About Us

Grievance Policy

RSS

Copyright © 2025 Patrika Group. All Rights Reserved.