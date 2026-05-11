10 मई 2026,

रविवार

Patrika Logo
Switch to English

ताजा खबरें

राज्य

IPL 2026

US Israel-Iran War

पत्रिका स्पेशल

कुलिश जन्मशती वर्ष

राष्ट्रीय

बिजनेस

मनोरंजन

धर्म

स्वास्थ्य

खेल

राजनीति

विश्व

शिक्षा

ओपिनियन

टेक

ऑटोमोबाइल

लाइफस्टाइल

शॉर्ट्स_icon
शॉर्ट्स
वीडियोज़_icon
वीडियोज़
फोटो गैलरी_icon
फोटो गैलरी
ई-पेपर_icon

ई-पेपर

home_icon

मेरी खबर

video_icon

शॉर्ट्स

epaper_icon

ई-पेपर

रायपुर
Raipur: कानून व्यवस्था को लेकर कांग्रेस की पदयात्रा 19 से
Play video

Raipur: कानून व्यवस्था को लेकर कांग्रेस की पदयात्रा 19 से

छत्तीसगढ़ के पूर्व सीएम व पंजाब के कांग्रेस प्रभारी भूपेश बघेल ने दी जानकारी। साथ ही बूथ लेवल पर कांग्रेस संगठन को मजबूत करने के टास्क के बारे में भी बताया....

Google source verification

रायपुर

image

Anupam Rajiv Rajvaidya

May 11, 2026

छत्तीसगढ़ के पूर्व मुख्यमंत्री और पंजाब (Punjab) के कांग्रेस प्रभारी भूपेश बघेल पिछले दिनों पंजाब और दिल्ली दौरे पर थे, जिसमें कांग्रेस (Congress) संगठन को लेकर मैराथन बैठक हुई। कांग्रेस नेता भूपेश बघेल ने 10 मई को रायपुर (Raipur) में बताया कि पार्टी की मैराथन बैठक में बूथ लेवल पर हमें संगठन को कैसे मजबूत करना है, इसे लेकर टास्क दिया गया है। भूपेश ने कहा कि कानून व्यवस्था (Law and Order) के मुद्दे को लेकर 19 मई से पदयात्रा (Pad Yatra) भी शुरू की जाएगी। उन्होंने महिला आरक्षण विधेयक को लेकर भाजपा (BJP) पर झूठ बोलने का आरोप भी लगाया।

यह भी पढ़ें : प्रसंगवश: ई-व्हीकल को बढ़ावा देना है, तो ‘सिस्टम’ की बैटरी चार्जिंग ठीक करें

खबर शेयर करें:

संबंधित विषय:

cg breaking news

cg hindi news

cg latest news

cg news

cg news in hindi

भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस

Congress leaders

रायपुर

शहर की खबरें:

रायपुर न्यूज़

अंबिकापुर न्यूज़

बिलासपुर न्यूज़

भिलाई न्यूज़

जगदलपुर न्यूज़

Published on:

11 May 2026 03:15 am

Hindi News / Chhattisgarh / Raipur / Videos / Raipur: कानून व्यवस्था को लेकर कांग्रेस की पदयात्रा 19 से

बड़ी खबरें

View All

रायपुर

छत्तीसगढ़

IPL Match in Raipur: टूटा पैर फिर भी दोस्त के कंधे पर मैच देखने पहुंचा फैन, विराट के लिए गूंजा स्टेडियम, बाहर ब्लैक में बिके टिकट

विराट का क्रेज (फोटो सोर्स- पत्रिका)
रायपुर

IPL Match in Raipur: विराट को देखने प्रशंसक ने फाड़े पोस्टर, सूर्यकुमार यादव के जबरा फैन का दिखा जोशिला अंदाज

IPL Match in raipur
रायपुर

Mother’s Day Special: पति के निधन के बाद अकेले बच्चों को पाला, अब पिता का भी बन रही हैं सहारा

Mother's Day Special (photo source- Patrika)
रायपुर

Railway Water Crisis: “ये पानी पीजिए सर…” रायपुर स्टेशन पर रिपोर्टर के सवाल से असहज हुए रेलवे GM, गंदे पानी पर नहीं दे पाए जवाब

सवाल सुनते ही खामोश हुए रेलवे जीएम (फोटो सोर्स- पत्रिका)
रायपुर

रायपुर पहुंचेगी अनुष्का शर्मा! RCB टीम ने लिया छत्तीसगढ़ी खाने का मजा, खिलाड़ियों ने कहा- घर जैसा एहसास

रायपुर पहुंचेगी अनुष्का शर्मा! RCB टीम ने लिया छत्तीसगढ़ी खाने का मजा, खिलाड़ियों ने कहा- घर जैसा एहसास(photo-patrika)
रायपुर
Play Store

DOWNLOAD ON

Play Store

App Store

DOWNLOAD ON

App Store

TwitterFacebookInstagramTelegramYoutube
Patrika Site Logo

Trending Topics

Rashifal

T20 World Cup 2026

PM Narendra Modi

Top Categories

राष्ट्रीय

मनोरंजन

स्वास्थ्य

राजस्थान

मध्य प्रदेश

Legal

Grievance Policy

Privacy Policy

Statutory provisions on reporting (sexual offenses)

This website follows the DNPA’s code of conduct

Code of Conduct

About Us

RSS

Copyright © 2026 Patrika Group. All Rights Reserved.