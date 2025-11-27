4 दिसंबर डेडलाइन, वोटरों के नाम न कटें… SIR पर सचिन पायलट का बड़ा बयान, देखें वीडियो

CG Politics: कांग्रेस नेता सचिन पायलट ने कहा कि मेरा दो दिन का दौरा मुख्य रूप से राज्य में अलग-अलग जगहों पर हो रहे SIR काम को लेकर था क्योंकि यह देखा गया है कि चुनाव आयोग जिस तरह से काम कर रहा है वह निष्पक्ष नहीं है। 4 दिसंबर की डेडलाइन तय की गई है, और हम चाहते हैं कि कोई भी व्यक्ति अपने वोट के अधिकार से वंचित न रहे।

7 राज्यों में कई BLO के आत्महत्या करने की जानकारी है। SIR पहले भी हुआ है, लेकिन इस बार प्रशासन का दबाव है, इसलिए BLO पर कोई असर नहीं पड़ा है। हमने अपने कार्यकर्ताओं से कहा है कि वे ध्यान से काम करें। बिहार में भी कई लोगों के नाम काट दिए गए थे।