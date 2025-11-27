Patrika LogoSwitch to English

ताजा खबरें

राज्य

धर्मेंद्र

प्रधानमंत्री मोदी

मौसम

पत्रिका स्पेशल

कुलिश जन्मशती वर्ष

राष्ट्रीय

बिजनेस

मनोरंजन

धर्म

स्वास्थ्य

खेल

राजनीति

विश्व

शिक्षा

ओपिनियन

टेक

लाइफस्टाइल

शॉर्ट्स_icon
शॉर्ट्स
वीडियोज़_icon
वीडियोज़
फोटो गैलरी_icon
फोटो गैलरी
ई-पेपर_icon

ई-पेपर

home_icon

मेरी खबर

icon

प्लस

video_icon

शॉर्ट्स

epaper_icon

ई-पेपर

रायपुर

4 दिसंबर डेडलाइन, वोटरों के नाम न कटें… SIR पर सचिन पायलट का बड़ा बयान, देखें वीडियो

CG Politics: कांग्रेस नेता सचिन पायलट ने चुनाव आयोग की SIR प्रक्रिया पर गंभीर सवाल उठाए। उन्होंने कहा कि प्रशासनिक दबाव बढ़ा है और कई राज्यों में BLO की आत्महत्या की घटनाएं सामने आई हैं।

Google source verification

रायपुर

image

Laxmi Vishwakarma

Nov 27, 2025

CG Politics: कांग्रेस नेता सचिन पायलट ने कहा कि मेरा दो दिन का दौरा मुख्य रूप से राज्य में अलग-अलग जगहों पर हो रहे SIR काम को लेकर था क्योंकि यह देखा गया है कि चुनाव आयोग जिस तरह से काम कर रहा है वह निष्पक्ष नहीं है। 4 दिसंबर की डेडलाइन तय की गई है, और हम चाहते हैं कि कोई भी व्यक्ति अपने वोट के अधिकार से वंचित न रहे।

7 राज्यों में कई BLO के आत्महत्या करने की जानकारी है। SIR पहले भी हुआ है, लेकिन इस बार प्रशासन का दबाव है, इसलिए BLO पर कोई असर नहीं पड़ा है। हमने अपने कार्यकर्ताओं से कहा है कि वे ध्यान से काम करें। बिहार में भी कई लोगों के नाम काट दिए गए थे।

खबर शेयर करें:

Join Arovia on WhatsApp

शहर की खबरें:

रायपुर न्यूज़

अंबिकापुर न्यूज़

बिलासपुर न्यूज़

भिलाई न्यूज़

जगदलपुर न्यूज़

Updated on:

27 Nov 2025 07:03 pm

Published on:

27 Nov 2025 07:02 pm

Hindi News / Chhattisgarh / Raipur / Videos / 4 दिसंबर डेडलाइन, वोटरों के नाम न कटें… SIR पर सचिन पायलट का बड़ा बयान, देखें वीडियो

बड़ी खबरें

View All

रायपुर

छत्तीसगढ़

रायपुर में होगा देश का सबसे बड़ा पुलिस सम्मेलन, PM मोदी होंगे शामिल, देंगे राष्ट्रपति पुलिस पदक

29-30 नवंबर को रायपुर में अखिल भारतीय सम्मेलन (photo source- Patrika)
रायपुर

पालक, बथुआ भाजी का स्वाद चखेंगे PM मोदी, रायपुर में रहेंगे तीन दिन, डीजी-आईजी कॉन्फ्रेंस में होंगे शामिल

PM Modi in Raipur:
रायपुर

गृहमंत्री अमित शाह के कार्यक्रम में बड़ा बदलाव, आज रात पहुंचेंगे रायपुर, हाई अलर्ट मोड पर अधिकारी

amit shah in raipur
रायपुर

मुख्यमंत्री साय ने महिला कबड्डी विश्व कप की स्टार खिलाड़ी संजू देवी को दी बधाई

मुख्यमंत्री साय ने महिला कबड्डी विश्व कप की स्टार खिलाड़ी संजू देवी को दी बधाई
रायपुर

मुख्यमंत्री विष्णु देव साय संविधान दिवस के अवसर पर आयोजित “हमारा संविधान, हमारा स्वाभिमान कार्यक्रम में हुए शामिल

मुख्यमंत्री विष्णु देव साय संविधान दिवस के अवसर पर आयोजित “हमारा संविधान, हमारा स्वाभिमान” कार्यक्रम में हुए शामिल
रायपुर
Play Store

DOWNLOAD ON

Play Store

App Store

DOWNLOAD ON

App Store

TwitterFacebookInstagramTelegramYoutube
Patrika Site Logo

Trending Topics

Bihar Elections 2025

PM Modi

Women's World Cup 2025

Top Categories

राष्ट्रीय

मनोरंजन

स्वास्थ्य

राजस्थान

मध्य प्रदेश

Legal

Privacy Policy

Statutory provisions on reporting (sexual offenses)

This website follows the DNPA’s code of conduct

Code of Conduct

About Us

Grievance Policy

RSS

Copyright © 2025 Patrika Group. All Rights Reserved.