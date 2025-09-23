Patrika LogoSwitch to English

Video: महंगाई पर नियंत्रण की बात खोखली… GST सुधारों पर कांग्रेस नेता की टिप्पणी

Video: कांग्रेस नेता भूपेश बघेल ने कहा कि पिछले 8 सालों में गलत GST लागू कर देश को लूटा गया। कारोबार प्रभावित हुए और आम लोगों की आय सीमित हुई।

रायपुर

Laxmi Vishwakarma

Sep 23, 2025

Video: जीएसटी सुधारों के कार्यान्वयन पर कांग्रेस नेता भूपेश बघेल ने कहा कि 8 साल तक गलत जीएसटी लगाकर देश को लूटा गया। कारोबार खत्म कर दिए गए और आम लोगों की आय सीमित कर दी गई। ये लोग पहले भी यही कहते रहे थे कि इससे (जीएसटी) महंगाई पर काबू पा लिया जाएगा। आज 8 साल बाद भी ये लोग वही भाषा दोहरा रहे हैं।

Published on:

23 Sept 2025 11:23 am

