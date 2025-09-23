Video: महंगाई पर नियंत्रण की बात खोखली… GST सुधारों पर कांग्रेस नेता की टिप्पणी

Video: जीएसटी सुधारों के कार्यान्वयन पर कांग्रेस नेता भूपेश बघेल ने कहा कि 8 साल तक गलत जीएसटी लगाकर देश को लूटा गया। कारोबार खत्म कर दिए गए और आम लोगों की आय सीमित कर दी गई। ये लोग पहले भी यही कहते रहे थे कि इससे (जीएसटी) महंगाई पर काबू पा लिया जाएगा। आज 8 साल बाद भी ये लोग वही भाषा दोहरा रहे हैं।
