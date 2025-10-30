Patrika LogoSwitch to English

ताजा खबरें

राज्य

मौसम

TAFE MF Logo

Women's World Cup 2025

बिहार चुनाव 2025

कुलिश जन्मशती वर्ष

पत्रिका स्पेशल

राष्ट्रीय

मनोरंजन

ज्योतिष

स्वास्थ्य

खेल

धर्म

राजनीति

विश्व

OTT

शिक्षा

ओपिनियन

ऑटो

टेक

गैजेट

लाइफस्टाइल

ब्यूटी

महिला

बिजनेस

क्राइम

जॉब्स

शॉर्ट्स_icon
शॉर्ट्स
वीडियोज़_icon
वीडियोज़
वेब स्टोरीज_icon
वेब स्टोरीज
ई-पेपर_icon

ई-पेपर

home_icon

मेरी खबर

video_icon

शॉर्ट्स

epaper_icon

ई-पेपर

रायपुर

Video: भारत में चावल की 17 से ज्यादा GI वैरायटी! APEDA चेयरमैन ने बताया छत्तीसगढ़ का बड़ा योगदान

Video: भारत इंटरनेशनल राइस कॉन्फ्रेंस (BIRC) में APEDA चेयरमैन अभिषेक देव ने छत्तीसगढ़ सहित ओडिशा, उत्तराखंड और मणिपुर की 17 से ज़्यादा GI वैरायटी चावल की विशेषताओं पर बात की।

Google source verification

रायपुर

image

Laxmi Vishwakarma

Oct 30, 2025

Video: भारत इंटरनेशनल राइस कॉन्फ्रेंस (BIRC) में, एग्रीकल्चरल एंड प्रोसेस्ड फ़ूड प्रोडक्ट्स एक्सपोर्ट डेवलपमेंट अथॉरिटी (APEDA) के चेयरमैन अभिषेक देव कहते हैं कि तो हमारे पास पूरे देश से, ओडिशा, छत्तीसगढ़, उत्तराखंड और मणिपुर से लगभग 17 से ज़्यादा GI वैरायटी हैं। भारत में, हमारे पास हज़ारों वैरायटी हैं, हर वैरायटी की अपनी खासियतें और अनोखा नेचर है जो इसे पकाने पर सामने आता है। इसलिए हमने एनालाइज़ किया है कि कौन सी वैरायटी किस खाने, डिश और देश के लिए सही है।

Video: मिनिस्ट्री ऑफ़ एग्रीकल्चर की ICAR नई और बेहतर टेक्नोलॉजी और चावल की वैरायटी डेवलप कर रही है जो सूखा झेल सकें और कम पेस्टीसाइड का इस्तेमाल करें, इसलिए कुल आउटपुट बहुत बेहतर है और कम रिसोर्स में चावल की पैदावार बेहतर होती है। इसलिए, भारत सरकार कई फायदे दे रही है। AI-बेस्ड सॉर्टिंग मशीन के बारे में, वे कहते हैं कि इस कंबाइंड मशीन से, सभी काम एक ही एरिया में किए जा सकते हैं और मशीन की कंबाइंड कॉस्ट मशीनों के कुल खर्च के अंतर से कम है। यह कम एरिया, कम मैनपावर का इस्तेमाल कर रही है, और फाइनल आउटपुट भी बेहतर है।

खबर शेयर करें:

Join Arovia on WhatsApp

शहर की खबरें:

रायपुर न्यूज़

अंबिकापुर न्यूज़

बिलासपुर न्यूज़

भिलाई न्यूज़

जगदलपुर न्यूज़

Published on:

30 Oct 2025 03:31 pm

Hindi News / Chhattisgarh / Raipur / Videos / Video: भारत में चावल की 17 से ज्यादा GI वैरायटी! APEDA चेयरमैन ने बताया छत्तीसगढ़ का बड़ा योगदान

बड़ी खबरें

View All

रायपुर

छत्तीसगढ़

CG News: छत्तीसगढ़ के हर जिले में पंहुचा डायल 112, इमरजेंसी सेवा हुई मजबूत, तत्काल पहुंचेगी मदद

CG News: छत्तीसगढ़ के हर जिले में पंहुचा डायल 112, इमरजेंसी सेवा हुई मजबूत, तत्काल पहुंचेगी मदद
रायपुर

छत्तीसगढ़ के मंत्रियों में सताने लगा डर, कामकाज में दिख रहा असर, चल रही ऐसी चर्चा और…

Sai Cabinet Minister
रायपुर

राशन दुकानों ने साय सरकार को लगाया 46 लाख का चूना, 400 क्विंटल चावल गायब, तीन के खिलाफ केस दर्ज

CG News: राशन दुकानों में 46 लाख का घोटाला, 400 क्विंटल से अधिक का चावल गायब, तीन के खिलाफ एफआईआर दर्ज
रायपुर

CG News: बारहवीं तक के 500 सीटर CBSE स्कूल खोलने पर मिलेगी सब्सिडी ,ऐसे होगा छत्तीसगढ़ को फायदा

CG News: बारहवीं तक के 500 सीटर CBSE स्कूल खोलने पर मिलेगी सब्सिडी ,ऐसे होगा छत्तीसगढ़ को फायदा
रायपुर

CG News: बाबा कार्तिक उरांव ने जनजातीय समाज के उत्थान हेतु अपना जीवन किया समर्पित – मुख्यमंत्री विष्णु देव साय

CG News: बाबा कार्तिक उरांव ने जनजातीय समाज के उत्थान हेतु अपना जीवन किया समर्पित - मुख्यमंत्री विष्णु देव साय
रायपुर
Play Store

DOWNLOAD ON

Play Store

App Store

DOWNLOAD ON

App Store

TwitterFacebookInstagramTelegramYoutube
Patrika Site Logo

Trending Topics

Women's World Cup 2025

PM Modi

Bihar Elections 2025

Top Categories

राष्ट्रीय

मनोरंजन

स्वास्थ्य

राजस्थान

मध्य प्रदेश

Legal

Grievance Policy

This website follows the DNPA’s code of conduct

Statutory provisions on reporting (sexual offenses)

Privacy Policy

About Us

Code of Conduct

RSS

Copyright © 2025 Patrika Group. All Rights Reserved.