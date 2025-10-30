Video: भारत में चावल की 17 से ज्यादा GI वैरायटी! APEDA चेयरमैन ने बताया छत्तीसगढ़ का बड़ा योगदान

Video: भारत इंटरनेशनल राइस कॉन्फ्रेंस (BIRC) में, एग्रीकल्चरल एंड प्रोसेस्ड फ़ूड प्रोडक्ट्स एक्सपोर्ट डेवलपमेंट अथॉरिटी (APEDA) के चेयरमैन अभिषेक देव कहते हैं कि तो हमारे पास पूरे देश से, ओडिशा, छत्तीसगढ़, उत्तराखंड और मणिपुर से लगभग 17 से ज़्यादा GI वैरायटी हैं। भारत में, हमारे पास हज़ारों वैरायटी हैं, हर वैरायटी की अपनी खासियतें और अनोखा नेचर है जो इसे पकाने पर सामने आता है। इसलिए हमने एनालाइज़ किया है कि कौन सी वैरायटी किस खाने, डिश और देश के लिए सही है।

Video: मिनिस्ट्री ऑफ़ एग्रीकल्चर की ICAR नई और बेहतर टेक्नोलॉजी और चावल की वैरायटी डेवलप कर रही है जो सूखा झेल सकें और कम पेस्टीसाइड का इस्तेमाल करें, इसलिए कुल आउटपुट बहुत बेहतर है और कम रिसोर्स में चावल की पैदावार बेहतर होती है। इसलिए, भारत सरकार कई फायदे दे रही है। AI-बेस्ड सॉर्टिंग मशीन के बारे में, वे कहते हैं कि इस कंबाइंड मशीन से, सभी काम एक ही एरिया में किए जा सकते हैं और मशीन की कंबाइंड कॉस्ट मशीनों के कुल खर्च के अंतर से कम है। यह कम एरिया, कम मैनपावर का इस्तेमाल कर रही है, और फाइनल आउटपुट भी बेहतर है।