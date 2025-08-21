CG News: निर्माणाधीन पुलिया के गड्ढे में गिरा बाईक सवार युवक, देखें वीडियो

CG News: राजनांदगाव के कन्हारपुरी वार्ड में मंगलवार की देर रात बाइक सवार एक युवक की निर्माणाधीन पुलिया के गड्ढे मैं गिरकर मौत हो गई। घटना का सीसीटीवी फुटेज भी सामने आया है, जिसमें ठेकेदार की लापरवाही दिखाई दे रही है। लगभग डेढ़ महीने से पुराने पुलिया को तोड़े जाने के बाद ठेकेदार द्वारा निर्माण कार्य नहीं किया जा रहा था, वही बैरिकेडिंग व्यवस्था भी नहीं थी, जिसके चलते बाइक सवार सीधे गड्ढे में गिर गया, जिससे उसकी मौत हो गई।
