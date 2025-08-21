Patrika LogoSwitch to English

ताजा खबरें

राज्य

मौसम

TAFE MF Logo

बिहार चुनाव 2025

कुलिश जन्मशती वर्ष

पत्रिका स्पेशल

राष्ट्रीय

मनोरंजन

ज्योतिष

स्वास्थ्य

खेल

धर्म

राजनीति

विश्व

OTT

शिक्षा

ओपिनियन

ऑटो

टेक

गैजेट

लाइफस्टाइल

ब्यूटी

महिला

बिजनेस

क्राइम

जॉब्स

शॉर्ट्स
शॉर्ट्स
वेब स्टोरीज
वेब स्टोरीज
ई-पेपर

ई-पेपर

मेरी खबर

मेरी खबर

शॉर्ट्स

शॉर्ट्स

ई-पेपर

ई-पेपर

राजनंदगांव

CG News: निर्माणाधीन पुलिया के गड्ढे में गिरा बाईक सवार युवक, देखें वीडियो

CG News: डेढ़ महीने से पुराने पुलिया को तोड़े जाने के बाद ठेकेदार द्वारा निर्माण कार्य नहीं किया जा रहा था, वही बैरिकेडिंग व्यवस्था भी नहीं थी, जिसके चलते बाइक सवार सीधे गड्ढे में गिर गया।

राजनंदगांव

Love Sonkar

Aug 21, 2025

CG News: राजनांदगाव के कन्हारपुरी वार्ड में मंगलवार की देर रात बाइक सवार एक युवक की निर्माणाधीन पुलिया के गड्ढे मैं गिरकर मौत हो गई। घटना का सीसीटीवी फुटेज भी सामने आया है, जिसमें ठेकेदार की लापरवाही दिखाई दे रही है। लगभग डेढ़ महीने से पुराने पुलिया को तोड़े जाने के बाद ठेकेदार द्वारा निर्माण कार्य नहीं किया जा रहा था, वही बैरिकेडिंग व्यवस्था भी नहीं थी, जिसके चलते बाइक सवार सीधे गड्ढे में गिर गया, जिससे उसकी मौत हो गई।

खबर शेयर करें:

संबंधित विषय:

cg news

शहर की खबरें:

रायपुर न्यूज़

अंबिकापुर न्यूज़

बिलासपुर न्यूज़

भिलाई न्यूज़

जगदलपुर न्यूज़

Published on:

21 Aug 2025 02:03 pm

Hindi News / Chhattisgarh / Rajnandgaon / CG News: निर्माणाधीन पुलिया के गड्ढे में गिरा बाईक सवार युवक, देखें वीडियो

बड़ी खबरें

View All

राजनंदगांव

छत्तीसगढ़

शिक्षक नहीं, टॉयलेट भी गंदा! स्वामी आत्मानंद स्कूल में अंधेरा व गंदगी, शिक्षा का मॉडल ध्वस्त…

शिक्षक नहीं, टॉयलेट भी गंदा! स्वामी आत्मानंद स्कूल में अंधेरा व गंदगी, शिक्षा का मॉडल ध्वस्त...(photo-patrika)
राजनंदगांव

छत्तीसगढ़ के इस गांव में आसमान से गिरी रहस्यमयी वस्तु, पूरे इलाके को किया घेराबंदी, ग्रामीणों में दहशत

CG News
राजनंदगांव

राजनांदगांव में हादसा: डॉक्टर की पत्नी सहित 3 महिलाएं घायल, गाय को बचाने के चक्कर में ट्रक से टकराई कार

Road Accident
राजनंदगांव

ट्रैक्टर सब्सिडी घोटाला! कांग्रेस नेता पर 4 लाख की धोखाधड़ी का आरोप, जानें पूरा मामला…

ट्रैक्टर सब्सिडी घोटाला! कांग्रेस नेता पर 4 लाख की धोखाधड़ी का आरोप, जानें पूरा मामला...(photo-patrika)
राजनंदगांव

हाईवे पर दर्दनाक हादसा! ट्रक और कार की चपेट में आए 9 मवेशी, प्रशासन ने दी सख्त चेतावनी…

हाईवे पर दर्दनाक हादसा! ट्रक और कार की चपेट में आए 9 मवेशी, प्रशासन ने दी सख्त चेतावनी...(photo-patrika)
राजनंदगांव
Play Store

DOWNLOAD ON

Play Store

App Store

DOWNLOAD ON

App Store

TwitterFacebookInstagramTelegramYoutube
Patrika Site Logo

Trending Topics

Asia Cup 2025

PM Modi

Bihar Elections 2025

Top Categories

राष्ट्रीय

मनोरंजन

स्वास्थ्य

राजस्थान

मध्य प्रदेश

Legal

Grievance Policy

This website follows the DNPA’s code of conduct

Statutory provisions on reporting (sexual offenses)

Privacy Policy

About Us

Code of Conduct

RSS

Copyright © 2025 Patrika Group. All Rights Reserved.