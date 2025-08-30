Patrika LogoSwitch to English

ताजा खबरें

राज्य

मौसम

TAFE MF Logo

बिहार चुनाव 2025

कुलिश जन्मशती वर्ष

पत्रिका स्पेशल

राष्ट्रीय

मनोरंजन

ज्योतिष

स्वास्थ्य

खेल

धर्म

राजनीति

विश्व

OTT

शिक्षा

ओपिनियन

ऑटो

टेक

गैजेट

लाइफस्टाइल

ब्यूटी

महिला

बिजनेस

क्राइम

जॉब्स

शॉर्ट्स
शॉर्ट्स
वेब स्टोरीज
वेब स्टोरीज
ई-पेपर

ई-पेपर

मेरी खबर

मेरी खबर

शॉर्ट्स

शॉर्ट्स

ई-पेपर

ई-पेपर

राजनंदगांव

CG News: मरीजों के बेड पर सोए कुत्ते, वार्ड में घूमते मवेशी का Video वायरल

CG News: खैरागढ़ जिले का मुख्य सिविल अस्पताल अव्यवस्था का शिकार है। हाल ही में वायरल वीडियो में अस्पताल वार्ड के भीतर मवेशियों का खुलेआम घूमना और मरीजों के बेड पर कुत्तों का सोना देखा गया।

राजनंदगांव

Laxmi Vishwakarma

Aug 30, 2025

CG News: एक ओर देशभर में कुत्तों के प्रोटेस्ट को लेकर विवाद थमा नहीं ले रहा है.. तो वहीं और दूसरी ओर खैरागढ़ जिले का मुख्य सिविल अस्पताल इन दिनों अव्यवस्था को लेकर चर्चा विषय बना हुआ है। बता दें हाल ही में अस्पताल से एक चौंकाने वाला वीडियो सामने आया है।

दरअसल वीडियो में अस्पताल वार्डों के भीतर मवेशियों का खुलेआम घूमना और मरीजों के बेड पर कुत्तों का सोना देखा जा सकता है। इस नजारे ने न सिर्फ सुरक्षा व्यवस्था की पोल खोलकर रख दी है, बल्कि स्वास्थ्य विभाग की लापरवाही को भी उजागर कर दिया है। वहीं अब सवाल उठता है कि आखिर जिला प्रशासन और स्वास्थ्य विभाग कब कदम उठाएंगे, ताकि मरीजों को सुरक्षित और बेहतर स्वास्थ्य सेवाएं मिल सकें।

खबर शेयर करें:

शहर की खबरें:

रायपुर न्यूज़

अंबिकापुर न्यूज़

बिलासपुर न्यूज़

भिलाई न्यूज़

जगदलपुर न्यूज़

Published on:

30 Aug 2025 07:10 pm

Hindi News / Chhattisgarh / Rajnandgaon / CG News: मरीजों के बेड पर सोए कुत्ते, वार्ड में घूमते मवेशी का Video वायरल

बड़ी खबरें

View All

राजनंदगांव

छत्तीसगढ़

CG News: बदलते मौसम में बढ़ा वायरल फीवर व डायरिया का प्रकोप, अब तक तीन मौतें, हर गांव में मिल रहे मरीज

CG News: बदलते मौसम में बढ़ा वायरल फीवर व डायरिया का प्रकोप, अब तक तीन मौतें, हर गांव में मिल रहे मरीज
राजनंदगांव

Ganesh Utsav 2025: संस्कारधानी में गणेशोत्सव की धूम, झांकियों में दिखेगा ऑपरेशन सिंदूर की झलक

Ganesh Utsav 2025: संस्कारधानी में गणेशोत्सव की धूम, झांकियों में दिखेगा ऑपरेशन सिंदूर की झलक
राजनंदगांव

CG News: मारपीट के बाद गांव में तनाव… हिंसा भड़काने का प्रयास, 11 आरोपी गिरफ्तार

कोड़ेनवांगांव का मामला (Photo source- Patrika)
राजनंदगांव

Naxal Encounter: छत्तीसगढ़-महाराष्ट्र बॉर्डर पर मारे गए 4 नक्सली, 8 घंटे से चल रही गोलीबारी

महाराष्ट्र-छत्तीसगढ़ सीमा पर बड़ी मुठभेड़ (Photo source- Patrika)
राजनंदगांव

Ganeshotsav: गणेशोत्सव पर ड्रोन से रखी जाएगी नजर, चप्पे-चप्पे पर रहेगी जवानाें की तैनाती

अपराधिक घटनाओं पर लगेगा लगाम (Photo source- Patrika)
राजनंदगांव
Play Store

DOWNLOAD ON

Play Store

App Store

DOWNLOAD ON

App Store

TwitterFacebookInstagramTelegramYoutube
Patrika Site Logo

Trending Topics

Asia Cup 2025

PM Modi

Bihar Elections 2025

Top Categories

राष्ट्रीय

मनोरंजन

स्वास्थ्य

राजस्थान

मध्य प्रदेश

Legal

Grievance Policy

This website follows the DNPA’s code of conduct

Statutory provisions on reporting (sexual offenses)

Privacy Policy

About Us

Code of Conduct

RSS

Copyright © 2025 Patrika Group. All Rights Reserved.