CG News: मरीजों के बेड पर सोए कुत्ते, वार्ड में घूमते मवेशी का Video वायरल

CG News: एक ओर देशभर में कुत्तों के प्रोटेस्ट को लेकर विवाद थमा नहीं ले रहा है.. तो वहीं और दूसरी ओर खैरागढ़ जिले का मुख्य सिविल अस्पताल इन दिनों अव्यवस्था को लेकर चर्चा विषय बना हुआ है। बता दें हाल ही में अस्पताल से एक चौंकाने वाला वीडियो सामने आया है।

दरअसल वीडियो में अस्पताल वार्डों के भीतर मवेशियों का खुलेआम घूमना और मरीजों के बेड पर कुत्तों का सोना देखा जा सकता है। इस नजारे ने न सिर्फ सुरक्षा व्यवस्था की पोल खोलकर रख दी है, बल्कि स्वास्थ्य विभाग की लापरवाही को भी उजागर कर दिया है। वहीं अब सवाल उठता है कि आखिर जिला प्रशासन और स्वास्थ्य विभाग कब कदम उठाएंगे, ताकि मरीजों को सुरक्षित और बेहतर स्वास्थ्य सेवाएं मिल सकें।