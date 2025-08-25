Patrika LogoSwitch to English

सवाई माधोपुर

राजस्थान में बाढ़ जैसे हालात, कई गांवों में घुसा बरसाती पानी, जनजीवन अस्त-व्यस्त

सवाई माधोपुर के बाढ़ जैसे हालातों से निपटने के लिए खुद आपदा प्रबंधन मंत्री डॉ किरोड़ी लाल मीणा उतरे हुए हैं.. रविवार को मंत्री मीणा ने यहां के जड़ावता गांव में दिनभर कैम्प किया..

सवाई माधोपुर

Nakul Devarshi

Aug 25, 2025

सवाई माधोपुर इन दिनों बाढ़ जैसे हालातों के साये में है.. यहां पिछले कुछ दिनों में इतनी बरसात हुई कि खुद मंत्री किरोड़ी लाल मीणा कहते हैं कि पहले कभी इतनी बरसात नहीं देखी..

जयपुर न्यूज़

जोधपुर न्यूज़

अलवर न्यूज़

सीकर न्यूज़

कोटा न्यूज़

Published on:

25 Aug 2025 03:02 pm

Hindi News / Rajasthan / Sawai Madhopur / राजस्थान में बाढ़ जैसे हालात, कई गांवों में घुसा बरसाती पानी, जनजीवन अस्त-व्यस्त

सवाई माधोपुर

राजस्थान न्यूज़

Sawai Madhopur: गलवा बांध पर चली 6 फीट की चादर, कई गांव बने टापू; रास्ते हुए अवरुद्ध

Galwa-dam
सवाई माधोपुर

Rajasthan: बाढ़ प्रभावित क्षेत्रों में JCB पर सवार होकर ‘बाबा’ ने संभाला मोर्चा, राहत कार्य में स्वंय जुटे आपदा मंत्री

sawai madhopur news
सवाई माधोपुर

सवाईमाधोपुर में भारी बारिश का कहर, खेतों में बनी गहरी खाई…बहने लगे झरने, सेना ने संभाला मोर्चा, देखें वीडियो

Heavy Rain In Sawai Madhopur
सवाई माधोपुर

Sawai Madhopur Heavy Rain: भारी बारिश से बाढ़ जैसे हालात, कई जिलों से कटा संपर्क, ये मुख्य सड़क मार्ग बंद

Sawai Madhopur heavy rain
सवाई माधोपुर

सवाई माधोपुर के सूरवाल बांध में बहे ‘पूर्व सरपंच’ का मिला शव, नाव पलटने से हुआ था हादसा

Former Sarpanch body found
सवाई माधोपुर
