राजस्थान में बाढ़ जैसे हालात, कई गांवों में घुसा बरसाती पानी, जनजीवन अस्त-व्यस्त

सवाई माधोपुर इन दिनों बाढ़ जैसे हालातों के साये में है.. यहां पिछले कुछ दिनों में इतनी बरसात हुई कि खुद मंत्री किरोड़ी लाल मीणा कहते हैं कि पहले कभी इतनी बरसात नहीं देखी..