तिजारा में 4200 लीटर मिलावटी दूध नष्ट कराया…. देखें वीडियो….



तिजारा . खाद्य सुरक्षा विभाग ने मिलावट के विरुद्ध अभियान के तहत रविवार को तिजारा में 4200 लीटर मिलावटी दूध नष्ट कराया। खाद्य सुरक्षा अधिकारी हेमन्त कुमार ने बताया कि रविवार को मुखबिर से सुबह चार बजे मिलावटी दूध आने की सूचना मिली। इस पर खाद्य सुरक्षा विभाग की टीम ने डॉ. अरङ्क्षवद गेट मुख्य चिकित्सा एवं स्वास्थ्य अधिकारी खैरथल तिजारा के नेतृत्व में फिरोजपुर रोड पर सुबह सफेद पिकअप और टाटा टेम्पो को रुकवाया। जिसमें सफेद बड़ी टंकी और ड्रमों में मिश्रित दूध करीब 4200 लीटर बिक्री के लिए जा रहा था। चालक आदिल दूध को फिरोजपुर लेकर जा रहा था। मौके पर मोबाइल फ़ूड टेङ्क्षस्टग वैन से दूध की जांच कराई गई, जिसमें प्रारंभिक तौर पर मिलावट पाई गई। टीम ने मिश्रित दूध के लीगल नमूने लेकर खाद्य सुरक्षा प्रयोगशाला में भिजवाया। इसके अलावा टेम्पो चालक सरजीत की गाड़ी में करीब 200 लीटर मिलावटी दूध पकड़ा गया। इस दूध के सैंपल लेकर प्रयोगशाला भिजवाया गया। टीम ने मौके पर ही मिलावटी दूध को नष्ट करवाया। कार्रवाई के दौरान महिपाल ङ्क्षसह, सुभाष यादव और रमेश उपस्थित रहे। खाद्य सुरक्षा अधिकारी ने बताया कि यह अभियान 19 अक्टूबर तक चलेगा।