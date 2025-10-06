Patrika LogoSwitch to English

ताजा खबरें

राज्य

मौसम

TAFE MF Logo

Women's World Cup 2025

बिहार चुनाव 2025

कुलिश जन्मशती वर्ष

पत्रिका स्पेशल

राष्ट्रीय

मनोरंजन

ज्योतिष

स्वास्थ्य

खेल

धर्म

राजनीति

विश्व

OTT

शिक्षा

ओपिनियन

ऑटो

टेक

गैजेट

लाइफस्टाइल

ब्यूटी

महिला

बिजनेस

क्राइम

जॉब्स

शॉर्ट्स_icon
शॉर्ट्स
वीडियोज़_icon
वीडियोज़
वेब स्टोरीज_icon
वेब स्टोरीज
ई-पेपर_icon

ई-पेपर

home_icon

मेरी खबर

video_icon

शॉर्ट्स

epaper_icon

ई-पेपर

खास खबर

तिजारा में 4200 लीटर मिलावटी दूध नष्ट कराया…. देखें वीडियो….

कार्रवाई के दौरान महिपाल ङ्क्षसह, सुभाष यादव और रमेश उपस्थित रहे। खाद्य सुरक्षा अधिकारी ने बताया कि यह अभियान 19 अक्टूबर तक चलेगा।

अलवर

image

kailash Sharma

Oct 06, 2025


तिजारा . खाद्य सुरक्षा विभाग ने मिलावट के विरुद्ध अभियान के तहत रविवार को तिजारा में 4200 लीटर मिलावटी दूध नष्ट कराया। खाद्य सुरक्षा अधिकारी हेमन्त कुमार ने बताया कि रविवार को मुखबिर से सुबह चार बजे मिलावटी दूध आने की सूचना मिली। इस पर खाद्य सुरक्षा विभाग की टीम ने डॉ. अरङ्क्षवद गेट मुख्य चिकित्सा एवं स्वास्थ्य अधिकारी खैरथल तिजारा के नेतृत्व में फिरोजपुर रोड पर सुबह सफेद पिकअप और टाटा टेम्पो को रुकवाया। जिसमें सफेद बड़ी टंकी और ड्रमों में मिश्रित दूध करीब 4200 लीटर बिक्री के लिए जा रहा था। चालक आदिल दूध को फिरोजपुर लेकर जा रहा था। मौके पर मोबाइल फ़ूड टेङ्क्षस्टग वैन से दूध की जांच कराई गई, जिसमें प्रारंभिक तौर पर मिलावट पाई गई। टीम ने मिश्रित दूध के लीगल नमूने लेकर खाद्य सुरक्षा प्रयोगशाला में भिजवाया। इसके अलावा टेम्पो चालक सरजीत की गाड़ी में करीब 200 लीटर मिलावटी दूध पकड़ा गया। इस दूध के सैंपल लेकर प्रयोगशाला भिजवाया गया। टीम ने मौके पर ही मिलावटी दूध को नष्ट करवाया। कार्रवाई के दौरान महिपाल ङ्क्षसह, सुभाष यादव और रमेश उपस्थित रहे। खाद्य सुरक्षा अधिकारी ने बताया कि यह अभियान 19 अक्टूबर तक चलेगा।

खबर शेयर करें:

Join Arovia on WhatsApp

Published on:

06 Oct 2025 12:17 am

Hindi News / Special / Videos / तिजारा में 4200 लीटर मिलावटी दूध नष्ट कराया…. देखें वीडियो….

बड़ी खबरें

View All

SMS Hospital Fire : आग देख चारों ओर मची चीख-पुकार, ट्रोमा सेंटर के मुख्य गेट पर लगा था ताला, भर्ती मरीजों की आपबीती सुन दहल जाएगा दिल

Jaipur SMS Hospital Trauma Centre ICU Fire 6 Death Admitted Patients Narrated their Ordeal
जयपुर

जयपुर के SMS अस्पताल के ट्रोमा सेंटर में भीषण आग, 6 मरीजों की मौत, कई गंभीर; मौके पर पहुंचे CM भजनलाल

CM Bhajanlal
जयपुर

Jaipur News: SMS अस्पताल के ट्रोमा सेंटर आईसीयू में लगी भीषण आग, मची चीख-पुकार , 6 लोगों की मौत

जयपुर के SMS अस्पताल के ट्रोमा सेंटर के सेकंड फ्लोर पर आईसीयू में आग
जयपुर

सेंध लगाकर 72 हजार रुपए उड़ाए, बाइक भी ले भागे

थाना क्षेत्र के करवरीकलां गांव स्थित शराब दुकान की दीवार तोडकऱ शनिवार रात चोर 72 हजार रुपए की रकम पर हाथ साफ कर गए।
बारां

घायलों को नहीं मिल रहे राहवीर, एक साल में कोई नहीं आया आगे

जिले में आए दिन सड$क दुर्घटनाएं हो रही हैं। लोग घायलों की मदद कर उन्हें अस्पताल तक भी पहुंचा रहे है, लेकिन घायलों के मददगार बनने वाले राहवीरों को प्रोत्साहन राशि नहीं मिल रही है।
बारां
Play Store

DOWNLOAD ON

Play Store

App Store

DOWNLOAD ON

App Store

TwitterFacebookInstagramTelegramYoutube
Patrika Site Logo

Trending Topics

Asia Cup 2025

PM Modi

Bihar Elections 2025

Top Categories

राष्ट्रीय

मनोरंजन

स्वास्थ्य

राजस्थान

मध्य प्रदेश

Legal

Grievance Policy

This website follows the DNPA’s code of conduct

Statutory provisions on reporting (sexual offenses)

Privacy Policy

About Us

Code of Conduct

RSS

Copyright © 2025 Patrika Group. All Rights Reserved.