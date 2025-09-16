Patrika LogoSwitch to English

ताजा खबरें

राज्य

मौसम

TAFE MF Logo

एशिया कप 2025

बिहार चुनाव 2025

कुलिश जन्मशती वर्ष

पत्रिका स्पेशल

राष्ट्रीय

मनोरंजन

ज्योतिष

स्वास्थ्य

खेल

धर्म

राजनीति

विश्व

OTT

शिक्षा

ओपिनियन

ऑटो

टेक

गैजेट

लाइफस्टाइल

ब्यूटी

महिला

बिजनेस

क्राइम

जॉब्स

शॉर्ट्स
शॉर्ट्स
वीडियोज़
वीडियोज़
वेब स्टोरीज
वेब स्टोरीज
ई-पेपर

ई-पेपर

मेरी खबर

मेरी खबर

शॉर्ट्स

शॉर्ट्स

ई-पेपर

ई-पेपर

खास खबर

ये कैसी High Security Central Jail? बेख़ौफ़ होकर बंदी बनाते हैं Reel !

इन बंदियों ने जेल में रहते हुए टशन दिखाते हुए ऐसे चार वीडियो बनाए हैं और इन्हें इंस्टाग्राम पर अपलोड कर वायरल किये हैं.

जयपुर

Nakul Devarshi

Sep 16, 2025

बेख़ौफ़ अंदाज़ में जहां ये वीडियो शूट हो रहा है, वो कोई पब्लिक पार्क या कोई ट्यूरिस्ट प्लेस नहीं, बल्कि राजस्थान की सबसे सुरक्षित मानी जाने वाली जयपुर सेन्ट्रल जेल है..

खबर शेयर करें:

Published on:

16 Sept 2025 10:04 pm

Hindi News / Special / Videos / ये कैसी High Security Central Jail? बेख़ौफ़ होकर बंदी बनाते हैं Reel !

बड़ी खबरें

View All

खास खबर

Rajasthan: पूर्व मंत्री महेश जोशी जमानत के लिए सुप्रीम कोर्ट पहुंचे, ED को नोटिस जारी

Former minister Mahesh Joshi
जयपुर

मिड डे मील में छिपकली, उदयपुर में 40 बच्चे बीमार, जांच के लिए कमेटी गठित, 3 दिन में मांगी रिपोर्ट

lizard in mid day meal
उदयपुर

थ्री स्टार हुए एसआई!, जिले के पुलिस महकमे में जल्द होगा बदलाव

थ्री स्टार हुए एसआई!, जिले के पुलिस महकमे में जल्द होगा बदलाव SI becomes three star!, There will be a change in the police department of the district soon
धौलपुर

निभी बांध के फ्लो को ठेंगा दिखाएगा 120 मीटर लंबा ओवर ब्रिज

निभी बांध के फ्लो को ठेंगा दिखाएगा 120 मीटर लंबा ओवर ब्रिज A 120 meter long over bridge will defy the flow of Nibhi Dam
धौलपुर

दो घंटे तक अस्पताल की बत्ती रही गुल, मरीज हुए परेशान

दो घंटे तक अस्पताल की बत्ती रही गुल, मरीज हुए परेशान The hospital's lights went off for two hours, patients were troubled
धौलपुर
Play Store

DOWNLOAD ON

Play Store

App Store

DOWNLOAD ON

App Store

TwitterFacebookInstagramTelegramYoutube
Patrika Site Logo

Trending Topics

Bihar Elections 2025

PM Modi

Asia Cup 2025

Top Categories

राष्ट्रीय

मनोरंजन

स्वास्थ्य

राजस्थान

मध्य प्रदेश

Legal

Privacy Policy

Statutory provisions on reporting (sexual offenses)

This website follows the DNPA’s code of conduct

Code of Conduct

About Us

Grievance Policy

RSS

Copyright © 2025 Patrika Group. All Rights Reserved.