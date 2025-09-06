Patrika LogoSwitch to English

ताजा खबरें

राज्य

मौसम

TAFE MF Logo

बिहार चुनाव 2025

कुलिश जन्मशती वर्ष

पत्रिका स्पेशल

राष्ट्रीय

मनोरंजन

ज्योतिष

स्वास्थ्य

खेल

धर्म

राजनीति

विश्व

OTT

शिक्षा

ओपिनियन

ऑटो

टेक

गैजेट

लाइफस्टाइल

ब्यूटी

महिला

बिजनेस

क्राइम

जॉब्स

शॉर्ट्स
शॉर्ट्स
वेब स्टोरीज
वेब स्टोरीज
ई-पेपर

ई-पेपर

मेरी खबर

मेरी खबर

शॉर्ट्स

शॉर्ट्स

ई-पेपर

ई-पेपर

श्रीनगर

जम्मू कश्मीर में नमाज के बाद बवाल, हजरतबल दरगाह में तोड़ा अशोक स्तंभ

श्रीनगर की हजरतबल दरगाह एक बार फिर चर्चा में है। ईद-ए-मिलाद के मौके पर शुक्रवार को यहां एक बड़ी घटना सामने आई। दरगाह के बाहर लगाए गए एक नवनिर्मित शिलापट्ट को कुछ लोगों ने तोड़ दिया। इसके बाद माहौल तनावपूर्ण हो गया।

श्रीनगर

Pankaj Meghwal

Sep 06, 2025

वक्फ बोर्ड ने हाल ही में करोड़ों रुपये खर्च करके दरगाह का जीर्णोद्धार कराया था। इस दौरान एक उद्घाटन शिलापट्ट भी लगाया गया, जिस पर भारत का राष्ट्रीय प्रतीक – अशोक स्तंभ उकेरा गया था। लेकिन इसी प्रतीक चिन्ह को लेकर विवाद खड़ा हो गया। जुमे की नमाज के बाद बड़ी संख्या में लोग शिलापट्ट के पास जमा हो गए। नाराजगी जताई गई, वक्फ बोर्ड के खिलाफ नारे लगे और पत्थरबाजी तक हुई। उद्घाटन शिलापट्ट पर राष्ट्रीय प्रतीक अशोक स्तंभ के इस्तेमाल को लेकर कुछ लोगों ने आपत्ति जताई। नेशनल कॉन्फ्रेंस और अन्य विपक्षी दलों ने इसे धार्मिक भावनाओं के साथ छेड़छाड़ बताया। PDP नेता इल्तिजा मुफ्ती ने आरोप लगाया कि मुस्लिम समुदाय को जानबूझकर उकसाया जा रहा है। मुख्यमंत्री उमर अब्दुल्ला ने भी सवाल उठाया। उनका कहना था कि धार्मिक स्थलों पर राष्ट्रीय प्रतीक लगाने की परंपरा नहीं रही है। जब दरगाह का जीर्णोद्धार ही किया गया था, तो क्या सिर्फ वही काफी नहीं था? पीडीपी प्रमुख महबूबा मुफ्ती ने कहा, कि…जिन लोगों ने भावनाओं में बहकर तोड़फोड़ की और वे प्रतीक के खिलाफ नहीं हैं…यह कहना सही नहीं है कि इन लोगों को सार्वजनिक सुरक्षा अधिनियम के तहत गिरफ्तार किया जाना चाहिए और वे आतंकवादी हैं…यह हमारे लिए ईशनिंदा है…जिम्मेदार लोगों, विशेष रूप से वक्फ बोर्ड के खिलाफ धारा 295-ए के तहत कार्रवाई की जानी चाहिए…” वहीं, जम्मू-कश्मीर वक्फ बोर्ड की चेयरपर्सन दरख्शां अंद्राबी ने इस घटना को संविधान पर हमला बताया। उन्होंने शिलापट्ट तोड़ने वालों को “उपद्रवी और आतंकी” करार दिया। साथ ही यह भी कहा कि अगर इन लोगों पर एफआईआर नहीं होती, तो वह भूख हड़ताल पर जाएंगी।

हजरतबल दरगाह जम्मू-कश्मीर में मुस्लिमों का एक बेहद पवित्र स्थल माना जाता है। यहां पैगंबर मोहम्मद का एक बाल रखा गया है, जिसे मुई-ए-मुकद्दस कहा जाता है। इसे खास मौकों पर आम जनता को दिखाया जाता है। माना जाता है कि यह बाल 1699 ईस्वी में यहां लाया गया था। दरगाह की शुरुआत 17वीं सदी में एक बाग और हवेली के रूप में हुई थी, जिसे कश्मीर के तत्कालीन गवर्नर सुलेमान शाह ने बनवाया था। बाद में मुगल बादशाह शाहजहां के बेटे दाराशिकोह ने इसे एक मस्जिद में बदलवाया।

बता दें कि भारतीय न्याय संहिता (BNS) की धारा 124 के तहत, राष्ट्रीय प्रतीकों – जैसे ध्वज, गान, संविधान या प्रतीक चिन्ह – का अपमान करना अपराध है। इसके लिए 3 साल तक की जेल, जुर्माना या दोनों हो सकते हैं। इस घटना ने एक बड़ा सवाल खड़ा कर दिया है – क्या धार्मिक स्थलों पर राष्ट्रीय प्रतीकों का इस्तेमाल उचित है? और अगर इसका विरोध होता है, तो क्या वह धार्मिक भावनाओं से जुड़ा मामला है या संविधान विरोधी हरकत? फिलहाल प्रशासन इस मामले की जांच कर रहा है, लेकिन यह साफ है कि हजरतबल जैसी ऐतिहासिक और संवेदनशील जगह पर इस तरह का विवाद कई स्तरों पर चर्चा का विषय बन गया है।

खबर शेयर करें:

संबंधित विषय:

#Crime

crime

crime news

crimenews

दरगाह-ए-आला-हजरत

महबूबा मुफ्ती

महबूबा मुफ़्ती

वक्फ बोर्ड

Published on:

06 Sept 2025 08:49 pm

Hindi News / Jammu and Kashmir / Srinagar / जम्मू कश्मीर में नमाज के बाद बवाल, हजरतबल दरगाह में तोड़ा अशोक स्तंभ

बड़ी खबरें

View All

श्रीनगर

जम्मू और कश्मीर

Flood Alert: उफान पर झेलम नदी, श्रीनगर में बाढ़ का अलर्ट; इन इलाकों से तुरंत लोगों को हटाने का आदेश

राष्ट्रीय

कुलगाम में मुठभेड़ जारी, 1 आतंकी मारा गया, 2 जवान शहीद, 11 जवान घायल

Encounter in Jammu and Kashmir
राष्ट्रीय

SpiceJet के 4 स्टाफों से मारपीट करने का मामला, सेना अधिकारी ने बताई पूरी बात; बोले- मेरे साथ…

राष्ट्रीय

VIDEO: एक्स्ट्रा लगेज के लिए चार्ज मांगने पर भड़क उठा आर्मी अफसर, SpiceJet के 4 स्टाफों को लात-घूंसों से पीटा

राष्ट्रीय

दीवार फांद शहीदों की कब्र पर फातिहा पढ़ने क्यों गए सीएम अब्दुल्ला? जानिए कश्मीर शहीद दिवस का इतिहास

J&K CM Omar Abdullah
राष्ट्रीय
Play Store

DOWNLOAD ON

Play Store

App Store

DOWNLOAD ON

App Store

TwitterFacebookInstagramTelegramYoutube
Patrika Site Logo

Trending Topics

Asia Cup 2025

PM Modi

Bihar Elections 2025

Top Categories

राष्ट्रीय

मनोरंजन

स्वास्थ्य

राजस्थान

मध्य प्रदेश

Legal

Grievance Policy

This website follows the DNPA’s code of conduct

Statutory provisions on reporting (sexual offenses)

Privacy Policy

About Us

Code of Conduct

RSS

Copyright © 2025 Patrika Group. All Rights Reserved.

पत्रिका कनेक्ट