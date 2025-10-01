Patrika LogoSwitch to English

सुकमा

बस्तर में 5 हत्याओं के बाद सहमे शिक्षादूत और बच्चे, लगातार मिल रही नक्सली धमकी, देखें Video

CG News: पिछले कुछ दिनों में कुल पाँच हत्याओं के बाद इलाके में डर का माहौल, बच्चों और शिक्षकों में चिंता। शिक्षादूत इमला बंधु ने हालात पर प्रतिक्रिया दी।

सुकमा

image

Laxmi Vishwakarma

Oct 01, 2025

CG News: नक्सल प्रभावित क्षेत्रों में शिक्षा संबंधी पहल चुनौतियों का सामना कर रही है। बस्तर में शिक्षा को बढ़ावा देने के सरकारी प्रयासों के बावजूद, ‘शिक्षादूत’ कहे जाने वाले स्वयंसेवी शिक्षक नक्सली धमकियों के कारण गुरुकुलों तक नहीं पहुँच पा रहे हैं।

CG News: शिक्षादूत इमला बंधु कहते हैं कि बच्चे पढ़ाई में बहुत रुचि लेते हैं। हमारे एक साथी के साथ जो हुआ, उसके बाद हमें भी डर लगा क्योंकि मुझे चेतावनी मिली थी। इसीलिए पहले से ही डर का माहौल बन गया है। हाल ही में कुल पाँच लोगों की हत्या हुई है। पूरा इलाका अब डरा हुआ है।

Published on:

01 Oct 2025 02:43 pm

Hindi News / Chhattisgarh / Sukma / Videos / बस्तर में 5 हत्याओं के बाद सहमे शिक्षादूत और बच्चे, लगातार मिल रही नक्सली धमकी, देखें Video

