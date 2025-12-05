दुर्गा ज्वेलरी दुकान में लूटपाट, एक ने पिस्टल तानी, दूसरे ने थैले में गहने रखे… देखें Video

Crime News: सुकमा जिले के स्थित दुर्गा ज्वेलरी दुकान में शाम हथियारबंद बदमाशों ने धावा बोलकर लूटपाट की वारदात को अंजाम दिया। घटना के दौरान आरोपियों ने दुकान में मौजूद कर्मचारियों को धमकाते हुए कीमती जेवरात लूट लिए। लूट के तुरंत बाद जब आरोपी भागने लगे, तो आसपास मौजूद लोगों ने हिम्मत दिखाते हुए एक आरोपी को मौके पर ही पकड़ लिया, जबकि दो अन्य आरोपी फरार हो गए।

बता दें कि इस घटना का CCTV वीडियो आया सामने। वीडियो में 1 चोर दुकान मालिक पर बंदूक ताना हुआ है, दूसरा चोर सामान भरते नजर आ रहा है। वहीं, शॉप के सोफे में एक बच्ची भी लेटी हुई थी। जिसे चोरों ने कोई नुकसान नहीं पहुंचाया। वहीं, घटना के कुछ घंटे बाद ही पुलिस ने दोनों आरोपियों को पकड़ लिया है।

वहीं सूचना मिलते ही सुकमा पुलिस ने पूरे जिले की सीमाओं को सील कर दिया, ताकि फरार आरोपियों को बाहर निकलने का मौका न मिले। पुलिस की कई टीमें अलग-अलग दिशा में रवाना कर दी गई हैं। जिले के एसपी किरण सिंह और एसडीपीओ तुरंत घटनास्थल पर पहुंचे और हालात का जायजा लिया।