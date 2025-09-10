Viral Video: सूरजपुर में बिना ड्राइवर के सड़क पर दौड़ी ऑटो, CCTV फुटेज वायरल… देखें

Viral Video: सूरजपुर जिले से एक हैरान कर देने वाला मामला सामने आया है। यहां नेशनल हाईवे-43 पर एक ऑटो बिना ड्राइवर और बिना सवारी के चलते हुए दिखाई दी। यह घटना तहसील कार्यालय के सामने की बताई जा रही है।

घटना का सीसीटीवी फुटेज सामने आने के बाद सोशल मीडिया में यह वीडियो तेजी से वायरल हो रहा है। फुटेज में साफ देखा जा सकता है कि ऑटो सड़क पर चल रही है लेकिन उसमें न तो ड्राइवर है और न ही कोई सवारी बैठी है। यह अनोखी घटना लोगों के बीच चर्चा का विषय बन गई है। लोग अलग-अलग कयास लगा रहे हैं कि आखिर बिना ड्राइवर के ऑटो कैसे चल रही थी।