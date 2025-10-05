Patrika LogoSwitch to English

CG News: लोगों से भरी नाव नदी में अचानक डूबी, सभी ने कूदकर बचाई जान, देखिए VIDEO…

CG News: सूरजपुर जिले में नदी में जाने के दौरान एक नाव पानी में डूबने लगी। नाव सवार लोग समय रहते अपनी जान बचाने के लिए पानी में कूद गए।

सुरजपुर

image

Khyati Parihar

Oct 05, 2025

CG News: सूरजपुर जिले में नदी में जाने के दौरान एक नाव पानी में डूबने लगी। नाव सवार लोग समय रहते अपनी जान बचाने के लिए पानी में कूद गए। इस घटना में किसी के हताहत होने की सूचना नहीं है। स्थानीय लोग और अधिकारी मौके पर मौजूद हैं और राहत एवं बचाव कार्य जारी है।

मिली जानकारी के अनुसार, यह पूरा मामला ओड़गी ब्लॉक के दूरस्थ गांव सौहार गांव का है। नाव को डूबता देख दूसरी नाव में बैठे लोग और आसपास मौजूद लोगों ने नाव सवारों की जान बचाई। फिलहाल सभी नाव सवार लोगों को बाहर निकाल लिया गया है। गनीमत रही की इस बीच बड़ा हादसा टल गया।

Published on:

05 Oct 2025 01:47 pm

Hindi News / Chhattisgarh / Surajpur / Videos / CG News: लोगों से भरी नाव नदी में अचानक डूबी, सभी ने कूदकर बचाई जान, देखिए VIDEO…

